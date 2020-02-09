تقرير: بشار الأسد خضع لعملية جراحية ”دقيقة“ على أيدي أطباء إيرانيين

أفاد تقرير إخباري إيراني، اليوم الأحد، بأن الرئيس السوري بشار الأسد خضع لعملية جراحية دقيقة على أيدي أطباء إيرانيين، بتنسيق من قائد فيلق القدس السابق، قاسم سليماني، ووزير الخارجية محمد جواد ظريف.

وجاء في التقرير المنشور على موقع إذاعة ”زمانه“ التابعة للمعارضة، أن ”زيارة الرئيس السوري لطهران، في آذار/مارس 2019، كانت تحمل في طياتها جانبا آخر غير التباحث في العلاقات السياسية بين طهران ودمشق؛ وهو رسالة تقدير وشكر من الأسد للمرشد علي خامنئي وسليماني، بعد الجراحة الناجحة، بإشراف أطباء إيرانيين“.

وأورد التقرير أنه ”في شتاء عام 2017 تحدثت تقارير إخبارية عن تراجع الوضع الصحي لبشار الأسد واحتمالية إصابته بورم في المخ، إلا أن الأمر تطور إلى حد أنه فقد القدرة على الحركة لبرهة من الوقت في 2019“.

وأضاف التقرير: ”بعد مرض الأسد كلف قاسم سليماني الطبيب الإيراني الشهير المتخصص في جراحة المخ والأعصاب، سهراب صادقي، بالاستعداد لإجراء جراحة دقيقة للرئيس السوري، فاعتذر لعدم قدرته على القيام بالعملية، ليتم تكليف الطبيب رضا جليلي خشنود“.

وتابع التقرير: ”سليماني كلف وزير الخارجية محمد جواد ظريف بمتابعة الاستعدادات اللازمة لإجراء العملية، حيث زار ظريف مستشفى شهداء تجريش بطهران ثلاث مرات متتالية للإشراف على نقل الطاقم الطبي الإيراني والمعدات الطبية إلى سوريا“.

وأوضح التقرير، أن طاقما طبيا إيرانيا بقيادة الأطباء رضا جليلي خشنود وعلي رضا زالي، ”ذهب إلى سوريا في زيارة سرية للغاية، حيث أجرى العملية للرئيس بشار الأسد“.