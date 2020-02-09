سياسيون عراقيون: تدخل مستشار خامنئي في شؤوننا مرفوض

رفضت شخصيات سياسية عراقية، اليوم الأحد، تصريحات مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية، علي أكبر ولايتي، الخاصة بالعراق، ورأوا أنها تدخل سافر في الشأن العراقي.

وتوعد علي أكبر ولايتي، القوات الأمريكية الموجودة في العراق، قائلا إنه ”سيتم طرد الأمريكيين من هذا البلد بالقوة إذا لم يخرجوا بأنفسهم“.

جاء ذلك في كلمة له خلال مراسم أربعينية قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، في مدينة قم الإيرانية.

وقال رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، في بيان صحفي، ”مرة أخرى تتجاوز إيران الخطوط الحمراء، وتثبت تدخلاتها في الشأن العراقي، من خلال تحدي إرادة العراقيين، والتأكيد أن رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي سينال الثقة، وأن محور (طهران- بغداد- دمشق- بيروت- وفلسطين) سيكون محورا واحدا لطرد الأمريكيين وحلفائهم، حسب ما جاء في خطاب علي أكبر ولايتي، مستشار الشؤون الخارجية في مكتب خامنئي بمناسبة أربعينية قاسم سليماني“.

وأضاف علاوي ”في الوقت الذي ندين فيه هذا التدخل السافر في الشأن العراقي، نحذر إيران بأنها لن تستطيع تحقيق أحلامها التوسعية في المنطقة العربية ومنها العراق، وهذا أكبر بكثير من حجمها وأحلامها، وأن مبادئ الجيرة تستوجب احترام الدول المجاورة وعدم التدخل في شؤونها، وهو ما نتمناه من إيران وغيرها من دول الجوار“.

وأكد أن ”السياسة التي تتبعها إيران في تعاملها مع العراق ودول المنطقة، ستؤدي إلى مزيد من التصعيد والتعقيد للأوضاع فيها، لذا نكرر دعوتنا لإيران لانتهاج سياسة أكثر حكمة وعقلانية، والتعامل مع دول المنطقة تعامل الند والنظير، وليس التابع، لأن ذلك سيرتد عليها عكسيا، وسيسبب ضررا لمصلحتها ومصلحة شعبها أولا“.

بدوره، قال زعيم حزب الأمة العراقية، مثال الألوسي، لـ“إرم نيوز“، إن ”إيران مستمرة في تدخلاتها السافرة، بسبب انبطاح الطبقة السياسية الحاكمة لها، والتي تعمل من أجل تنفيذ أجندات طهران في العراق والمنطقة بصورة عامة“.

وبين الألوسي أن ”إيران، تسعى لجعل العراق محافظة تابعة لها، وتصريحاتها تدل على هذا الأمر الخطير، فهي تعتبر نفسها متحكمة في العراق، بسبب تحكمها بالطبقة السياسية“.

ولفت إلى أن ”أغلبية الشعب العراقي تؤيد الوجود الأمريكي، وذلك من أجل إنهاء النفوذ الإيراني في العراق؛ لأن هذا النفوذ هو السبب الرئيس لعمليات الفساد والقتل، بل وحتى الإرهاب“.