الجيش السوري يستعيد 600 كيلومتر في حملته بحلب وإدلب

أعلن الجيش السوري، اليوم الأحد، استعادة قواته السيطرة على أكثر من 600 كيلومتر مربع في حملتها المستمرة في إدلب وحلب.

وقال بيان للقوات المسلحة إنها ”حققت إنجازات ميدانية نوعية والتقت القوات المتقدمة من ريف #إدلب الشرقي بالقوات المتقدمة من اتجاه حلب الجنوبي.. وأحكمت السيطرة على عشرات البلدات والقرى ولتلال الحاكمة.

وسيطر الجيش السوري على مناطق الزربة والبرقوم والكماري والصالحية والكلارية، وبذلك باتت قوات النظام على بعد 2 كلم من بسط سيطرتها الكاملة على ”أتستراد دمشق – حلب الدولي“ الاستراتيجي، إذ تبقت لها منطقة الراشدين الرابعة فقط حيث تتواجد نقطة تركية هناك.

يأتي ذلك فيما يواصل الطيران الروسي والسوري، قصف مكثفا على أماكن في معارة النعسان وكفرنوران وكفرحلب ومحيط الفوج 46 وجمعية الرحال ومحيط كفرناها ومحيط أورم الكبرى والمنصورة وأماكن أخرى بريفي حلب الغربي والجنوبي الغربي، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وخلال الساعات والأيام القليلة الفائتة بسطت قوات النظام سيطرتها على 52 منطقة في ريفي حلب الجنوبي والغربي.