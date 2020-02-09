حماس تطرح ”الرد العملي“ على خرائط نتنياهو الجديدة

ردت حركة المقاومة الإسلامية ”حماس“، اليوم الأحد، على تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، بشأن الخرائط الجديدة للمناطق الفلسطينية وفق ”صفقة القرن“.

وقال المتحدث باسم الحركة في غزة، عبداللطيف القانوع، إن ”الرد العملي على إعلان نتنياهو عن بدء رسم خرائط جديدة وفق صفقة القرن، هو تصاعد المقاومة بكل أشكالها ضد الاحتلال والانسحاب من اتفاقية أوسلو“.

وأضاف أن ”شعبنا مدعو للانخراط في كل فعاليات مواجهة صفقة القرن“، مؤكدا أن ”فلسطين التي رُسمت خارطتها بدماء وتضحيات شعبنا لن يغيرها أي صفقة أو خارطة موهومة لا رصيد لها“.

وكان نتنياهو قد صرح بأن إسرائيل بدأت برسم خريطتها الجديدة بموجب صفقة القرن وتم البدء في عملية مسح الأراضي التي ستكون جزءا من دولة إسرائيل، بالتنسيق مع واشنطن.

حيال ذلك، قال بيني غانتس رئيس حزب ”كاحول لافان“ إن لا أحد في اليمين يصدق تصريحات نتنياهو، لا بشأن ضم الأراضي ولا بشأن إسقاط حماس.