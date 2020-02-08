نتنياهو: بدأنا وضع خريطة لضم أجزاء من الضفة بموجب صفقة القرن

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، السبت، أن الفريق الأمريكي الإسرائيلي بدأ وضع ”خريطة دقيقة“ لضم أجزاء في الضفة الغربية بموجب ”صفقة القرن“ الأمريكية.

وبحسب صحيفة ”يديعوت أحرنوت“ على موقعها الإلكتروني، قال نتنياهو:“نحن في خضم عملية رسم خريطة للأراضي التي ستكون جزءًا من إسرائيل وفقًا لخطة ترامب“. مضيفًا أن“هذا الأمر لن يستغرق وقتًا طويلًا، سننتهي من ذلك في غضون أسابيع قليلة“.

وأضاف نتنياهو خلال خطاب له في مستوطنة ”معاليه أدوميم“ شرق القدس المحتلة:“نحن في خضم عملية رسم تلك الخرائط وفق ما تحددها الخطة الأمريكية“.

وأشار إلى أن تجهيزها سيعني تطبيق السيادة على كافة الأراضي المشمولة ضمن الخريطة بما في ذلك المستوطنات في الضفة ومنطقة الأغوار بأكملها.

وهاجم نتنياهو خلال كلمته، الرئيس الأمريكي باراك أوباما والذي مارس ضغوطًا كبيرةً على حكومته (أي الحكومة الإسرائيلية) خلال فترة حكمه.

وقال نتنياهو:“بدون المستوطنات في الضفة الغربية لن يكون هناك وجود لوطن إسرائيل، وستبقى هي هوية وتراث ومستقبل إسرائيل“، بحسب زعمه.

وأضاف:“لهذا السبب يحاول أعداؤنا اقتلاعنا وإخراجنا من وطننا، لن ينجحوا، وسنبقى هنا إلى الأبد“.