فتح: حماس والجهاد الإسلامي تعطلان زيارة عباس لغزة‎

قال إياد نصر المتحدث باسم حركة ”فتح“ إن حركتي ”حماس“ و“الجهاد الإسلامي“ هما من تعطلان زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس وفد الحركة إلى قطاع غزة لبحث الموقف الفلسطيني من صفقة القرن والعمل على إنهاء ملف الانقسام.

وأضاف أن ”المبادرة كانت مبادرة من الرئيس، وتم الترتيب لزيارة الوفد، وبدأت الإجراءات الفنية لهذه الزيارة، وأُبلغت حماس من خلال الحركة، ومن خلال بعض الفصائل، بأننا نريد موعداً، وأن الوفد قادم، ونريد موعداً لزيارة الوفد“.

وتابع: ”لأجل ذلك كنا ننتظر موقفاً رسمياً واضحاً ورداً رسمياً وجهوزية تامة لاستقبال هذا الوفد، هذا ما كنا ننتظره، وأنا في نظري أيضاً أقول برغم ذلك، وعلى الرغم من أننا لم نجد ترحيباً إلا من خلال التصريح الإعلامي، الذي خرج به الناطق باسم حماس في تصريحه الأخير“.

وأردف قائلاً: ”لم نجد ترحيباً واضحاً، لا من حركة حماس، ولا من حركة الجهاد الإسلامي، كما تفضل الأخ عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية للحركة، وإننا مصرون، على أن تنتهي الحقبة السوداء من تاريخ شعبنا، وأن نذهب إلى وحدة وطنية واحدة، وموقف وطني واحد موحد، هذا ليس خطاب إعلامي، بل هذه حقيقة، يكفي“، بحسب ”دنيا الوطن“.

وشدد نصر على أنه ”لأجل ذلك، الموقف لدى الرئيس ليس آنياً، الموقف لدي الرئيس رغبة حقيقية، بأن ينتهى هذا الانقسام، وتحدث في ذلك أكثر من مرة، وتحدث في ذلك لمجابهة هذه الصفقة اللعينة والمشؤومة، التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية برمتها، والتي لا تستهدف فتح، بل تستهدف الوجود الفلسطيني، وأي تساوق مع هذه الصفقة، هو تساوق مع الخيانة، وتساوق مع الانزلاق في المشروع الصهيوني؛ لأن هذه الصفقة لم تكن صفقة أمريكية، بل هي صفقة إسرائيلية بامتياز“.

مصير عباس

في ذات الإطار، حذر نصر من مصير يواجه الرئيس الفلسطيني الحالي محمود عباس قد يشابه ما جرى مع الرئيس السابق ياسر عرفات الذي مات مسموماً.

وقال: ”نحن لا نخشى حصاراً، والوطن واحد، ونخشى على فخامة الرئيس من مؤامراتهم ومن خياناتهم، ونخشى على الرئيس من أن يتآمر المتآمرون، كما تآمروا على الشهيد القائد ياسر عرفات“.

واستدرك قائلاً: ”لكننا نثق أن طريقنا هو النصر أو الشهادة، وفي اعتقادي أن القيادة الفلسطينية على قدر هذه المسؤولية“.

وأضاف نصر: ”التوافق الوطني يجب أن يكون، ما هي المخارج الفلسطينية غير الدبلوماسية، وغير الحراك الدبلوماسي، الذي تقوم فيه القيادة الفلسطينية، لا حراك دبلوماسياً ولا معنى للوجود القوي في الساحة الدولية، إن لم نكن موحدين، ومن يصر على إبقاء حالة الانقسام هو تساوق مع الصفقة“.

وشدد على أن ”إسرائيل لا تريد لنا وحدة وطنية، إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، ستعيق أي حالة من حالات الوحدة لشعبنا، وستعود لذات الخطاب، وستعود لتصنيف حماس منظمة إرهابية، وستتحدث عنها، أنه كيف على أبو مازن، أن يتفق أو يلتقي مع منظمة إرهابية، وستعود لذات الخطاب، الذي كانت تُهاجم به حركة حماس“.

وأردف قائلاً: ”نقول إن إسرائيل لن تكون حريصة على موضوعات الوحدة الوطنية، ويجب ألا نتساوق مع ذلك، ويجب أن يكون موقفنا أكبر من الحدث، وليس أصغر منه، الحدث كبير ويستهدف فلسطين، الحدث يستهدف القدس، الحدث يستهدف قضيتنا برمتها، ويستهدف كل الوجود الفلسطيني، هذا الأمر يستدعي على الكل الفلسطيني أن يقف موقفاً واحداً، من أجل ذلك، نحن في إطار الوفد جاهزون وعلى أتم الاستعداد لذلك“.