مقتل جندي عراقي وعنصرين من داعش شمال البلاد‎

قتل جندي عراقي ومسلحان اثنان من تنظيم داعش، اليوم السبت، في هجوم شنه التنظيم على قوات الجيش في محافظة صلاح الدين شمال البلاد.

وقالت خلية الإعلام الأمني التابعة للجيش، في بيان، إن اثنين من مسلحي تنظيم داعش هاجما مقر سرية للجيش في قضاء مطيبيجة شرقي محافظة صلاح الدين.

وأضافت أن المسلحين أطلقا النار على مقر السرية وردت عليهما قوات الجيش، ما أدى لمقتلهما، فيما قُتل جندي في الجيش وأصيب آخر بجروح.

وزادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من تنظيم داعش، خلال الأشهر القليلة الماضية، وبشكل خاص في المنطقة بين محافظات كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، المعروفة باسم ”مثلث الموت“.

وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على داعش باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014، لكن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.