أردنيون يحتجون أمام السفارة الأمريكية في عمان تنديدا بـ“صفقة القرن“ (صور)

شارك عشرات الأردنيين، ظهراليوم الجمعة، في وقفة احتجاجية أمام السفارة الأمريكية بالعاصمة عمّان؛ تعبيرا عن رفضهم لمبادرة السلام الأمريكية المعروفة بـ“صفقة القرن”.

وتوافد الأردنيون على مقر السفارة، بالرغم من الأجواء الباردة والماطرة، ليعبروا عن رفضهم لبنود الخطة الأمريكية للسلام، والتي وصفوها بـ“المجحفة والمنحازة بشكل كامل إلى إسرائيل“.

كما طالبوا حكومة بلدهم بإجراءات أكثر صرامة، تجاه تلك الصفقة، التي تتغول كذلك على الأردن، داعين إلى إلغاء اتفاقية السلام الموقعة بين عمّان وتل أبيب، والمعروفة باتفاقية ”وادي عربة“، وكذلك إلغاء اتفاقية الغاز التي يستورد الأردن بموجبها الغاز من إسرائيل.

ورفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية التي نظمها التحالف الوطني لمجابهة صفقة القرن، شعارات تؤكد حقوق الشعب الفلسطيني بكامل أراضيه، وأخرى ترفض إلغاء حق العودة، منددين بمحاولات المساس بالمسجد الأقصى، باعتباره رمزا دينيا للمسلمين.

واعتبروا أن الإعلان عن تفاصيل الخطة الأمريكية يأتي في إطار الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومساع أخرى من رئيس الوزراء الإسرائيلي ضد تهم الفساد التي تلاحقه.

ويؤكد الأردن باستمرار ضرورة حل القضية الفلسطينية ضمن حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967.

وفي وقت سابق، وقبل الإعلان الأمريكي عن صفقة القرن، جدد عاهل البلاد الملك عبدالله الثاني تأكيده موقف بلاده الرافض للمساس بالمقدسات، والتوطين والوطن البديل.