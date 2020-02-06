مصادر: الحكومة اللبنانية توافق على خطة إنقاذ مالي‎

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قالت مصادر وزارية ووسائل إعلام محلية إن الحكومة اللبنانية وافقت اليوم الخميس على بيان بشأن السياسة الحكومية يتضمن خطة إنقاذ مالي بتعديلات طفيفة. وتضمنت مسودة لبيان السياسة خططا عامة لمعالجة أزمة مالية كبيرة، بما في ذلك خفض أسعار الفائدة، وإعادة رسملة البنوك، وإعادة هيكلة القطاع العام وطلب دعم من مانحين دوليين. ولم يتضح على الفور…