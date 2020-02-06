القبعات الزرق.. من حارس للتظاهرات العراقية إلى جلاد للمحتجين (فيديو) 

كان العراقيون والمنطقة على موعد في الأول من تشرين الأول/أكتوبر عام 2019 مع حدث ”غير مسبوق“.. تظاهرات حاشدة في بغداد ومحافظات أخرى، شعارات مختلفة، هتافات جديدة، لا يريدون وظائف أو خدمات .. بل نريد وطنًا.

تعاملت الأطراف السياسية والمسلحة مع تلك الاحتجاجات بقمع وريبة وشك، وانطلقت حملات التخوين والاغتيال والتهديد بشكل كبير، لكن أبرز المواقف كان من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الذي وجه دعوة إلى أنصاره – وإن كانت متأخرة إلى المشاركة في تلك الاحتجاجات، بل وذهب إلى أبعد من ذلك عندما أمر ”القبعات الزرق“ وهي تشكيل مدني عسكري، بالدخول إلى ساحات التظاهر وحمايتها.

ورحب المتظاهرون في الساحات والميادين، بمشاركة أنصار الصدر، فهذا التكتل له خبرة في إدارة الاحتجاجات، وقاد سابقا عدة تظاهرات اقتحم خلالها المنطقة الخضراء، وانضمامه إلى الاحتجاجات سيمنحها زخما وتنظيما، لكن المستقبل كان يحمل مفاجأة كبيرة إلى المتظاهرين.. فمن كان حاميا للاحتجاجات انقلب إلى أبرز المناهضين لها، وبدأت القبعات الزرق في قمع الاحتجاجات وواجهت اتهامات بقتل المتظاهرين.

شكل الصدر تنظيم القبعات الزرق بعد أسابيع على انطلاق الاحتجاجات في البلاد، بهدف حماية المتظاهرين، وأسند قيادتها إلى المعاون الجهادي أبو ياسر، حيث يمثل هذا التشكيل في جزء منه مدني وآخر عسكري، فهو يقاد من قبل سرايا السلام، الفصيل المسلح التابع للصدر، لكن أفراده من أنصار الصدر المدنيين، فضلا عن مساندة أخرى من عناصر سرايا السلام.

تعتمد هذه المجموعات في تلقي أوامرها على قيادات داخل المحافظات، وتصل أعدادهم في عموم المدن المنتشرين فيها إلى أكثر من 10 آلاف عنصر، بين مدني وعسكري، وهم مقسمون في عملهم بحسب المحافظات ضمن المحافظات التي تشهد احتجاجات شعبية.

القبعات الزرقاء انقذونا من بطشهم pic.twitter.com/srEYCC5V9w — Mshtak (@Mshtak64340755) February 6, 2020

أطلق الصدر، المعروف في تقلب مواقفه بشكل سريع، في خضم الاحتجاجات شعار ”ماكو وطن ماكو دوام“ لتقوم تلك المجموعات الزرقاء بحملة إغلاق للمؤسسات والمدارس في المحافظات التي تشهد احتجاجات، لم تكن تلك المجموعات ترتدي القبعات الزرقاء في تلك الحملات استنادا الى التوجيهات المركزية من الصدر.

وفي الثالث من كانون الثاني/ يناير الماضي، شهد العراق حدثا عالميا.. غارة جوية أمريكية، تقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، ضمن صراع طويل على الأراضي العراقية، وهو ما ألقى بظلاله على حركة الاحتجاجات، وأدار بوصلة الصدر إلى الجهة الأخرى.

تجدد الثورة الان تحت مجسرات ثورة العشرين في #النجف الأشرف بعد تزايد الاعداد لتوجه بمسيره سلميه #نرجو_من_الاخوه_في_محافظة_النجف الحضور في ساحات الاعتصام #تعميم

"الثورة مستمرة لا تموت"#شباب_التغيير#ارهاب_القبعات_الزرقاء

قناتنا على التليغرام : https://t.co/EcS5WI8hxB pic.twitter.com/Oiz7xk4WmJ — شباب التغيير #العراق (@YcIraq) February 6, 2020

بدأت مواقف الصدر تتغير على نحو مضطرد تجاه الاحتجاجات شيئا فشيئا، وأظهر تقاربا حميميا مع قادة الميليشيات التي لطالما قال عنها إنها ”وقحة“ وتنفذ أجندات خارجية داخل العراق، فما عدا مما بدا.

التقى الصدر بحضور مستشاره العسكري أبو دعاء العيساوي، في العاصمة الإيرانية طهران، زعيم حركة ”النجباء“ أكرم الكعبي، وأمين عام كتائب ”سيد الشهداء“ أبو آلاء الولائي، وليث الخزعلي شقيق قائد ميليشيات العصائب قيس الخزعلي، وأعقب ذلك عدة مواقف أوحت بانقلاب الصدر على الاحتجاجات في البلاد، ورافقتها اتهامات من ناشطين ومدونين للصدر بأنه ارتمى في الحضن الإيراني رسميا وعاد إلى ميليشياويته، وهو ما أغضب الصدر.

تسجيل صوتي لاحد قيادي #سرايا_السلام وهو يقوم بالتهديد ويتفاخر ايضا بما فعلوه اليوم في مدينة #النجف pic.twitter.com/kQzkAhJCDi — علي رفيع (@AliRafee86) February 6, 2020

بلغ التراشق ذروته، عندما نظم الصدر مسيرة مليونية وسط العاصمة بغداد، وسانده في ذلك قادة الميليشيات والحشد الشعبي والفصائل المسلحة، للتنديد بالوجود الأمريكي في البلاد.

هنا تساءل المتظاهرون، كيف يضع الصدر يده في يد قادة تلك العصابات التي تسببت بمقتل وإصابة مئات المحتجين خلال الأشهر الماضية، ليزيد ذلك من السجال على الساحة العراقية، ويعلن الصدر مواقف أخرى، ضد ساحات الاحتجاج.

من داخل #ساحة_الصدرين قبل قليل والمليشيات المدججه بالسلاح تسيطر على الساحة حتى اللحظة هذه#شباب_التغيير#ارهاب_القبعات_الزرقاء

قناتنا على التليغرام : https://t.co/EcS5WI8hxB pic.twitter.com/IKQfldrbWL — شباب التغيير #العراق (@YcIraq) February 6, 2020

وفي نهاية الشهر الماضي، أعلن الصدر عدم تدخله في مصير الحركة الاحتجاجية، لا بالسلب ولا بالإيجاب.. فَهِم أنصاره ذلك، انسحابًا من الساحات، فأخلعوا خيمهم، قافلين إلى منازلهم، وسط حالة من السخط على الاحتجاجات بسبب الاتهامات التي تلقاها الصدر بالعمالة لإيران.

واعتبرت أوساط شعبية هذا الانسحاب ”خيانة“ كبرى، وضوءًا أخضر للسلطات العراقية، بفض تلك الاحتجاجات، وهو ما حصل بشكل مبدئي، حيث فتحت القوات الأمنية عددًا من الساحات والطرق، وكادت التظاهرات أن تنتهي، لكنها إمدادات بشرية وصلت إليها، وأعيد زخمها في بغداد وذي قار والبصرة.

منتسب في محافظة النجف الاشرف يحاول ان يمنع الصدام بين القبعات الزرقاء والحمراء

يعجز اللسان عن وصف الغيرة العراقية لدى هذا المنتسب ومحاولة المحافظة ع الدم العراقي لعنه الله عالمهمشين والكورد وشيعة السلطه الجبناء ومن جبنوا على حلحله المشاكل ووقف نزيف ال دم الشيعي pic.twitter.com/ji1mxNFmgJ — ♦️????♦️عراقية بني اسد♦️????♦️ (@XhBnvZ8V71965) February 6, 2020

بعد خمسة أيام فقط، أوعز الصدر إلى أنصاره بالعودة إلى ساحات التظاهر في العاصمة بغداد.. ما الذي حصل؟؟ صفقة سياسية تلوح في الأفق وبحاجة إلى حماية من أية معارضة.

عاد أنصار الصدر إلى ساحة التحرير، وسط أجواء مشحونة، وتنافس وإرباك.. بعد ساعات فقط، حصلت مصادمات بين أنصار الصدر والمحتجين، بسبب المواقف السابقة، فيما مثل تكليف محمد علاوي بتشكيل الحكومة حدثا فاصلا في حركة الاحتجاج، حيث انقلبت ”القبعات الزرق“ بشكل واضح على الاحتجاجات، وقمعتها بكل قوة، بسبب دعم الصدر المطلق لعلاوي.

الصكاكة مضمومين! دولة عظيمة تم النشر بواسطة ‏‎Mushreq Abbas‎‏ في الأربعاء، ٥ فبراير ٢٠٢٠

هنا اقتحمت القبعات الزرق، ساحة التظاهر الرئيسة في محافظة بابل العراقية، ما أدى إلى إصابة 10 أشخاص، إثر هتافات رددوها ضد محمد توفيق علاوي.

وواجه الصدر اتهامات بالخيانة والعمالة لإيران، وتقمص دور الميليشيات المسلحة، والتكفل بإنهاء الاحتجاجات في العراق، فيما كانت القبعات الزرق هي الأداة الطيعة لذلك، وسط ذهول الجميع، فمن كان حارس الاحتجاجات يوم أمس، أصبح اليوم جلادها.

(مقطع يقول عنصر في القبعات الزرق، إن الصكّاكة أي القتلة لم نخرجهم بعد.. فهم مخبأون وسيخرجون لاحقا).