قصف تركي شمال حلب واشتباكات عنيفة بين المعارضة والجيش السوري

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم الخميس، إن الجيش التركي نفذ هجوما صاروخيا على مناطق وجود قوات سورية حكومية وكردية تتبع ”قوات سوريا الديمقراطية“ المتمركزة في مناطق ”تل الورد وربيعات وخربة الشعير وأم الكيف“ في ريف ”تل تمر“ شمال الحسكة.

وأفاد المركز بأن ”القوات التركية المتمركزة ضمن قواعدها في مناطق إعزاز ومارع استهدفت مناطق انتشار القوات الكردية وقوات النظام في كل من تل رفعت وقرى شيخ عيس وبيلونية وعين دقنة المالكية والشوارغة وتب ماراش في ريف حلب“.

وأوضح المرصد أنه رصد حركة نزوح واسعة من ”أبو راسين“ (زركان) و“كسرى“ و“ظهر العرب“، بعد إنزال القوات الروسية أعلامها من مناطق انتشار قوات النظام، وسط مخاوف من توغل تركي في المنطقة في ظل تحركات القوات التركية والجيش السوري الموالي لها في منطقة ”ريف رأس العين“ (سري كانييه).

وشهدت مدينة سراقب خلال الساعات القليلة الماضية اشتباكات عنيفة بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل المقاتلة التي تمكنت من طرد قوات النظام من معظم المدينة، بعد هجوم نفذته الفصائل من الجهة الشمالية، بالتزامن مع قصف تركي استهدف قوات النظام المتقدمة.

وأسفرت الاشتباكات عن مقتل ما لا يقل عن 19 عنصرا من قوات النظام، كما قتل 7 من الفصائل المتشددة المهاجمة، في حين رُصدت 3 مروحيات لقوات النظام عادت إلى قواعدها دون تنفيذ مهماتها نتيجة التشويش التركي في المنطقة، وفقا للمرصد.