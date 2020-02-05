 قوات الحكومة السورية تدخل مدينة ”سراقب“ الخاضعة لسيطرة المعارضة – إرم نيوز‬‎

قوات الحكومة السورية تدخل مدينة ”سراقب“ الخاضعة لسيطرة المعارضة

قوات الحكومة السورية تدخل مدينة ”سراقب“ الخاضعة لسيطرة المعارضة

المصدر: رويترز

قال شهود والمرصد السوري، اليوم الأربعاء، إن قوات الحكومة السورية دخلت مدينة سراقب الخاضعة لسيطرة المعارضة شرقي إدلب.

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