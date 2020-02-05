قال شهود والمرصد السوري، اليوم الأربعاء، إن قوات الحكومة السورية دخلت مدينة سراقب الخاضعة لسيطرة المعارضة شرقي إدلب.
قوات الحكومة السورية تدخل مدينة ”سراقب“ الخاضعة لسيطرة المعارضة
المصدر: رويترز
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قال شهود والمرصد السوري، اليوم الأربعاء، إن قوات الحكومة السورية دخلت مدينة سراقب الخاضعة لسيطرة المعارضة شرقي إدلب.
المصدر: رويترز
قال شهود والمرصد السوري، اليوم الأربعاء، إن قوات الحكومة السورية دخلت مدينة سراقب الخاضعة لسيطرة المعارضة شرقي إدلب.