قوات الحكومة السورية تدخل مدينة ”سراقب“ الخاضعة لسيطرة المعارضة

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قال شهود والمرصد السوري، اليوم الأربعاء، إن قوات الحكومة السورية دخلت مدينة سراقب الخاضعة لسيطرة المعارضة شرقي إدلب.