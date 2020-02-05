مقتل فتى فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الخليل‎ (فيديو)

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، استشهاد فتى فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات وقعت وسط مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة. وقالت الوزارة: إن ”الفتى محمد الحداد (17 عامًا)، استشهد برصاصة اخترقت قلبه بمواجهات مع الاحتلال في منطقة باب الزاوية بالخليل“. وشهدت منطقة باب الزاوية مظاهرات واشتباكات بين شبان فلسطينيين وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث…