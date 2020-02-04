أول تعليق من رئيس مجلس السيادة السوداني على اجتماعه مع نتنياهو

أعلن رئيس المجلس السيادي السوداني، عبد الفتاح اليوم الثلاثاء، أنه التقى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو في أوغندا، أمس الاثنين.

وقال في بيان أصدره مجلس السيادة السوداني، الثلاثاء: ”قد قمت بهذه الخطوة من موقع مسؤوليتي بأهمية العمل الدؤوب لحفظ وصيانة الأمن الوطني السوداني وتحقيق المصالح العليا للشعب السوداني“.

وأكد البرهان، حسب البيان، أن بحث وتطوير العلاقة بين السودان وإسرائيل مسؤولية المؤسسات المعنية بالأمر وفق مانصت عليه الوثيقة الدستورية (الحاكمة للمرحلة الانتقالية).

وافاد: ”أوكد على موقف السودان المبدئي من القضية الفلسطينية وحق شعبه في إنشاء دولته المستقلة ظل ومازال وسيستمر ثابتا، وفق الإجماع العربي ومقررات الجامعة العربية“.

وأثار اللقاء جدلاً واسعًا في الشارع السوداني بين مؤيد ومعارض للخطوة.

وذكر مؤيدون للقاء البرهان ونتنياهو، أن الخطوة ستفتح مجالا للسودان بشأن رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب، إلى جانب الحصول على استثمارات وآليات من إسرائيل.

لكن معارضين يرون أن تل أبيب تسعى لفتح المجال الجوي لطائراتها بعد الرفض المتكرر من الحكومة السابقة، وأن أسرائيل تسعى لأخذ كل شئ دون دفع أي مقابل.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد أعلن عبر “تويتر” أنه التقى بالبرهان في اوغندا، وانه اتفق معه على التعاون من أجل تطبيع العلاقات بين الدولتين.