الاتحاد الأوروبي: احتفاظ إسرائيل بمستوطناتها في الضفة الغربية مرفوض

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رفض جوسيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، أجزاء من خطة السلام الأمريكية المعروفة باسم ”صفقة القرن“، تتعلق باحتفاظ إسرائيل بمستوطناتها في الضفة الغربية المحتلة. وقال بوريل في بيان، إن ”مقترحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تخالف المعايير المتفق عليها دوليا، ولا يمكن لأي خطوات باتجاه الضم، إذا نُفذت، أن تمر دون منازع“،…