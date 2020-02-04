 الاتحاد الأوروبي: احتفاظ إسرائيل بمستوطناتها في الضفة الغربية مرفوض – إرم نيوز‬‎

الاتحاد الأوروبي: احتفاظ إسرائيل بمستوطناتها في الضفة الغربية مرفوض

الاتحاد الأوروبي: احتفاظ إسرائيل بمستوطناتها في الضفة الغربية مرفوض

المصدر: رويترز

رفض جوسيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، أجزاء من خطة السلام الأمريكية المعروفة باسم ”صفقة القرن“، تتعلق باحتفاظ إسرائيل بمستوطناتها في الضفة الغربية المحتلة.

وقال بوريل في بيان، إن ”مقترحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تخالف المعايير المتفق عليها دوليا، ولا يمكن لأي خطوات باتجاه الضم، إذا نُفذت، أن تمر دون منازع“، في تشديد للهجة الاتحاد الأوروبي الرافضة لخطة ترامب مقارنة بموقف التكتل عند إعلان الخطة الشهر الماضي.

وترفض حكومات الاتحاد الأوروبي الاعتراف بالمستوطنات الإسرائيلية على الأراضي المحتلة في 1967، بما في ذلك الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان.

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