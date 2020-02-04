لعدم موافقة ”حماس“ .. إرجاء زيارة وفد ”منظمة التحرير“ إلى غزة

أعلنت حركة فتح الفلسطينية إرجاء زيارة وفد فصائل منظمة التحرير التي كانت مقررة إلى قطاع غزة بهدف ترتيب زيارة للرئيس الفلسطيني محمود عباس للقطاع، وبحث إنجاز خطوات في طريق إنهاء الانقسام الفلسطيني، بسبب عدم الحصول على موافقة من حماس، في وقت أكدت فيه الأخيرة ترحيبها واستعدادها للزيارة.

وقال عضو اللجنتين المركزية لحركة فتح والتنفيذية لمنظمة التحرير عزام الأحمد، إن ”وفد فصائل منظمة التحرير الذي كان من المقرر أن يتوجه إلى غزة بداية الأسبوع الجاري، للاجتماع بالفصائل هناك بشأن صفقة القرن، أرجأ موعد زيارته بسبب عدم الحصول على موافقة حماس حتى اللحظة على الزيارة“.

وأضاف في تصريحات لتلفزيون فلسطين الرسمي، أنه ”كان من المقرر أن يجتمع وفد فصائل المنظمة بالفصائل في غزة، لكن تم تأجيله لحين الحصول على موافقة حماس على الزيارة“.

في المقابل، قالت حركة حماس إن ”وفد فصائل منظمة التحرير مرحب به في غزة، وإن الحركة أعلنت ترحيبها رسميا بالزيارة خلال اتصال رئيس مكتب حماس إسماعيل هنية بالرئيس الفلسطيني محمود عباس“.

وقال الناطق باسم حماس فوزي برهوم: ”طلب ممثل حركة فتح موقفا رسميا من حماس حول نقطتين، الأولى حضور الوفد، والثانية عقد لقاء ثنائي بين قيادات فتح وحماس، وتسلم إجابة واضحة بالترحيب بالوفد، وبموافقة حركة حماس على اللقاء الثنائي“، مبينا أنه ”تم التوافق على أن يكون يوم الأربعاء موعدا للزيارة، على أن تبدأ بلقاء وطني عام يضم القوى الوطنية جميعها والشخصيات المستقلة ترحيبا بالوفد، ثم يجري الوفد سلسلة من اللقاءات وفق ما يراه مناسبا“.

وأضاف برهوم أن ”الإعلان عن التأجيل في ظل الترحيب والموافقة الواضحة من الحركة خطوة مستهجنة ورسالة سلبية لشعبنا، وتحديدا في هذا الوضع الخطير الذي تمر به قضيتنا“.