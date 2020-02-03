 أول تعليق من الحكومة السودانية على لقاء البرهان ونتنياهو

أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة السودانية، فيصل محمد صالح الإثنين، أن مجلس الوزراء علم بلقاء رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، ورئيس الحكومة الفلسطينية، بينيامين نتنياهو.

وقال فيصل في بيان مقتضب، إننا ”تلقينا عبر وسائل الإعلام خبر لقاء رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في عنتبي بيوغندا“.

وأضاف ”لم يتم إخطارنا أو التشاور معنا في مجلس الوزراء بشأن هذا اللقاء، وسننتظر التوضيحات بعد عودة السيد رئيس مجلس السيادة“.

ونقلت وكالة رويترز، الإثنين، عن مسؤول إسرائيلي قوله، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التقى رئيس المجلس السيادي السوداني عبدالفتاح البرهان، في أوغندا.

وقال المسؤول، الذي وصفته الوكالة بالكبير، إن رئيس مجلس السيادة السوداني اتفق مع نتنياهو على ”بدء تعاون يفضي إلى تطبيع العلاقات بين البلدين“.

وأضاف المسؤول في بيان: ”يعتقد نتنياهو أن السودان بدأ يتحرك في اتجاه جديد وإيجابي.. عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني يرغب في مساعدة بلده على المضي قدما في عملية تحديث من خلال إنهاء عزلته ووضعه على خريطة العالم“.