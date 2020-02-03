دلال سلامة: إنهاء الانقسام الفلسطيني ”بات قريبا“

قالت عضو اللجنة المركزية لحركة ”فتح“ دلال سلامة، مساء اليوم الإثنين، إن إنهاء الانقسام الفلسطيني قاب قوسين أو أدنى.

وأضافت سلامة في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“: ”نؤمن جيداً أن الولايات المتحدة ودولة الاحتلال تستهدفان السيطرة على كل الأراضي الفلسطينية، وتوفير الأمن لصالح إسرائيل على حساب حقوق وعزة وكرامة فلسطين والمنطقة، وندرك جيداً أن وحدتنا مهمة الآن، وأن إنهاء الانقسام من خلال الاتفاق على برنامج نضالي مشترك سيكون قاب قوسين أو أدنى“.

وأشارت إلى أن ”الاتصالات جارية بين القيادة الفلسطينية وكافة الفصائل الفلسطينية؛ من أجل ترتيب زيارة وفد من الضفة الغربية لقطاع غزة“، منوهة إلى أن وفد الضفة جاهز للزيارة ولكنه بانتظار التصاريح.

وذكرت بأن الوفد سيضم أعضاء من اللجنة المركزية لحركة فتح وأمناء عامين لفصائل منظمة التحرير، مشددة على ”ضرورة عقد اجتماع بين كافة الفصائل والقوى الوطنية لمواجهة خطة ترامب (صفقة القرن)“.

وعن أولويات الوفد خلال زيارته لغزة، قالت سلامة: ”سيكون هناك اتفاق على رؤية كاملة متكاملة لبرنامج نضالي وطني يستند لثوابتنا الوطنية، وفي إطار خطة ترامب التي تستهدفنا لا بد أن يكون برنامجنا مشتركا لمواجهة الاحتلال والصفقة معا“.

وتابعت: ”أي أشكال نتفق عليها على قاعدة الثوابت الفلسطينية فيما بيننا ولا يختلف عليها أحد؛ ستذلل الكثير من العقبات في طريق التئام الصف وستكون الطريق الذي يؤدي إلى إعادة اللحمة وإنهاء الانقسام“.

وفي ردها على أن هناك العديد من الاتفاقيات التي تم توقيعها سابقاً بين طرفي الانقسام ”فتح وحماس”، قالت عضو اللجنة المركزية لحركة فتح: ”لقد جربنا الكثير من الاتفاقيات وتم توقيع العديد منها ومن الأوراق، وكأن الأمر إما إثبات الذات أو التقاسم“، مستدركة: ”لكن الأمر اختلف الآن؛ لأن هناك خطة لتصفية القضية الفلسطينية، ونحن لا بد أن يكون لدينا برنامج نضالي والكل الفلسطيني متفق على ضرورة إسقاط هذه الصفقة“.

وأوضحت أن موضوع الانتخابات قائم وفي الحسبان، والتوجه لصناديق الاقتراع يحقق قدرا من الشراكة لتوحيد الصف السياسي الفلسطيني وتوحيد المجلس التشريعي، مستطردة: ”لكن الآن لا يتم الحديث أكثر عن البرنامج النضالي لمواجهة الصفقة، وهذا هو الأهم بالنسبة لنا نحن الفلسطينيين“.

ومن المقرر أن يغادر وفد من فتح ومنظمة التحرير خلال الأيام القادمة إلى قطاع غزة، والاجتماع مع الفصائل الفلسطينية بما فيها حركة حماس بطلب من الرئيس محمود عباس.

وقال عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير ومركزية فتح عزام الأحمد، إن ”الوفد سيكون في غزة حال تم ترتيب إجراءات الزيارة“، مشيراً إلى أن ”الاتصالات جارية من أجل هذا الأمر“.