العراق .. أنصار مقتدى الصدر يقتحمون ساحة التظاهر الرئيسة في بابل (فيديو)

اقتحم أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الاثنين ساحة التظاهر الرئيسة في محافظة بابل العراقية؛ ما أدى إلى إصابة 10 أشخاص.

يأتي ذلك، بعد ”انقلاب“ الصدر على الاحتجاجات في العراق، وزجه عناصر سرايا السلام و“القبعات الزرق“ – قوة منظمة شكّلها للتعاطي مع التظاهرات- ضمن صفوف الميليشيات والقوات النظامية لتفريق المحتجين في ساحات التظاهر المختلفة.

وذكر مصدر محلي لـ“إرم نيوز“ إن ”عشرة أشخاص أصيبوا بجروح، إثر اقتحام عدد من أنصار الصدر ساحة التظاهر في محافظة بابل، بهدف تفريق المحتجين، الذي رددوا هتافات ضد المكلف بتشكيل الحكومة محمد توفيق علّاوي المتحالف مع الصدر“.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن ”أوامر صدرت من قيادات نافذة في التيار الصدري منذ مساء أمس الأحد، إلى سرايا السلام والقبعات الزرق، بالانتشار الكثيف في ساحات التظاهر بمحافظات بابل وبغداد وذي قار، والنجف، تحسبا من تصاعد حركة الاحتجاج، فضلا عن منع أي شعارات أو هتافات تُرفع ضد محمد توفيق علّاوي“.

وجدد المتظاهرون في العراق رفضهم المكلف بتشكيل الحكومة محمد توفيق علاوي، واصفين إياه بـ”مرشح الأحزاب”.

وقالت وسائل إعلام محلية وشهود عيان، إن المئات من المتظاهرين توافدوا إلى ساحة التحرير، وسط العاصمة بغداد، وساحة الحبّوبي في محافظة ذي قار للتنديد بتكليف علّاوي وتجديد رفضه، فيما سادت حالة من القلق والترقب بسبب وجود سرايا السلام، فضلا عن حصول بعض الصدامات والاحتكاك مع متظاهري محافظة النجف، معقل التيار الصدري في البلاد.

ومثلت سيطرة أتباع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، على ساحة التحرير، وسط العاصمة بغداد، وإبعاد المتظاهرين الآخرين، مفاجأة مدوية في الأوساط السياسية والشعبية، فيما واجه الأخير اتهامات بالولاء لإيران و“سرقة“ التظاهرات.

ومنذ يومين تسيطر فصائل سرايا السلام التابعة للصدر، على ساحة التحرير، وسط حالة من القلق والخوف في صفوف المحتجين، حيث تنتشر حالات الإرهاب والتخويف والتهديد بالقتل والخطف، فضلا عن السيطرة على عدد من الخيم، إضافة إلى مبنى المطعم التركي الشهير.

ومساء أمس الاحد، قال معتصمو ساحة التحرير، في بيان، إن ”ما نتعرض له اليوم في ساحة التحرير وساحات الاحتجاج الأخرى هو إرهاب من نوع آخر، تقوم به مجاميع خارجة على القانون تدّعي الانتماء إلى التيار الصدري مع تواطؤ وسكوت مخجل من قيادات هذا التيار المتواجدين في الساحة، على تصرفاتهم التي تريد فرض مرشح التسويات السياسية محمد توفيق علاوي علينا، عبر استخدام الهراوات والآلات الجارحة، والسيطرة على منصة المطعم التركي، في مشهد يعيدنا إلى سلطة القمع الأولى والدكتاتورية“.

قبل قليلاشتباكات وعراك بالايدي بين سرايا السلام والمتظاهرينفي ساحة الاعتصام في بابل بدون معرفة السبب تم النشر بواسطة ‏حسن ماجد‏ في الاثنين، ٣ فبراير ٢٠٢٠