الرئيس الفلسطيني: لا يوجد أي شيء إيجابي في ”صفقة القرن“

جدّد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الاثنين، رفضه لصفقة القرن.

وقال عباس في كلمة خلال ترأسه الاجتماع الحكومي الأسبوعي، في رام الله “ نرفض الخطة الأمريكية، وسنرفضها في خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي“.

وأضاف ”لا يوجد بصفقة القرن أي شيء إيجابي، نرفضها بشكل قطعي“.

وقال ”لسنا عدميين ونقول ماذا نريد، وعلى العالم أن يفهم ويجب أن يفهم لماذا نرفض (الخطة الأمريكية) لأنها ألغت الشرعية الدولية“.

وطالب الرئيس الفلسطيني، برعاية دولية للمفاوضات مع إسرائيل، مضيفا ”لن نقبل برعاية الولايات المتحدة، وحدها أي مفاوضات“.

وأكد الرئيس الفلسطيني، أن السلطة قطعت علاقاتها مع إسرائيل، وقال ”قررنا قطع العلاقات مع إسرائيل وقطعناها، لكن مستمرون في العمل من أجل حماية شعبنا“.

والثلاثاء الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مؤتمر صحفي بواشنطن ”صفقة القرن“، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وتتضمن الخطة، إقامة دولة فلسطينية في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل.