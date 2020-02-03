روسيا: الجيش التركي لم يخطرنا بشأن عملياته في إدلب لذلك تعرض لهجوم

قالت وزارة الدفاع الروسية، الاثنين إن الجيش التركي تعرض لنيران قوات الحكومة السورية لأنه لم يخطر موسكو بشأن عملياته في منطقة إدلب بشمال غرب سوريا.

وأضافت الوزارة أن ”طائرات سلاح الجو التركي لم تنتهك حدود سوريا ولم تسجل أي هجمات على القوات السورية“، وفق ما نقلت وكالة ”تاس“ الروسية للأنباء.

جاء ذلك بعدما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الاثنين، أن جيش بلده قتل عشرات من أفراد الجيش السوري ردا على مقتل 4 عسكريين أتراك في قصف سوري على مواقعهم في شمال غرب سوريا.

وقال أردوغان لصحافيين في مطار إسطنبول قبل أن يتوجه إلى أوكرانيا: ”هناك عملية جارية الآن.. بحسب المعلومات الأولية تم تحييد بين 30 و35 سوريا على الجانب الآخر“.

وأضاف: ”رددنا بالمثل على هذه الهجمات وسنواصل القيام بذلك، سواء كان ذلك بالمدفعية أو بقذائف المورتر. عازمون على مواصلة عملياتنا من أجل أمن بلدنا وشعبنا وإخواننا في إدلب“، على حد قوله.