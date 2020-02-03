تركيا: سنتعامل مع القوات السورية حول مواقعنا في إدلب كأهداف

قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا عمر جيليك الاثنين إن أنقرة ستعتبر قوات الحكومة السورية ”أهدافا“ حول مواقع المراقبة التركية في إدلب بشمال غرب سوريا، وذلك بعد أن قالت أنقرة إن أربعة من جنودها قتلوا في قصف سوري.

وأضاف جيليك لقناة ”سي.إن.إن ترك“، أن ”النظام السوري سيكون من الآن وصاعدا هدفا لنا في المنطقة بعد هذا الهجوم. نتوقع ألا تدافع روسيا عن النظام أو تحميه لأنه بعد الهجوم السافر على قواتنا المسلحة أصبحت قوات النظام حول مواقعنا أهدافا“.

وأشار جيليك إلى أن ”الحكومة السورية تتصرف كمنظمة إرهابية وأن محادثات ستجري مع المسؤولين الروس الذين يساندون الحكومة السورية بشأن الوضع في إدلب“.