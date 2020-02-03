مصرع مقاتل إيراني مقرب من سليماني في حلب

قالت وكالة أنباء ”ميزان“ الإيرانية، اليوم الاثنين، إن أصغر باشابور المقاتل في قوات الحرس الثوري الإيراني والمقرب من قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني، لقي مصرعه أمس الأحد في معارك اندلعت في جنوب مدينة حلب السورية.

وذكرت الوكالة، أن أصغر باشابور الذي لديه اسم حركي ويعرف بـ“أصغر ذاكر“ قتل في معركة بين القوات السورية وحلفائها ضد مسلحين من المعارضة.

وأضافت الوكالة أن ”أصغر هو مقاتل من أهالي مدينة ري جنوب طهران، وكان من أوائل الذين ذهبوا إلى سوريا مع قاسم سليماني للدفاع عن المقدسات الشيعية“، على حد تعبيرها.

وفي الثالث من يناير/ كانون الثاني الماضي، لقي الجنرال قاسم سليماني مصرعه بغارة أمريكية عقب وصوله إلى مطار العاصمة العراقية بغداد قادما من دمشق.