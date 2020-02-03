الرجوب يحذر الإسرائيليين من تصعيد في الضفة الغربية حال تطبيق ”صفقة القرن“‎

وجه جبريل الرجوب، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، رسالة تحذيرية للمجتمع الإسرائيلي، مطالباً بضرورة مواجهة خطط نتنياهو وحكومته التي وصفها بـ ”المجنونة“.

وحذر القيادي الفلسطيني بحركة ”فتح“ من تصعيد قد تشهده الضفة الغربية في حال حاولت إسرائيل تطبيق خطة ترامب للسلام المسماة ”صفقة القرن“ بشكل أحادي.

وقال الرجوب خلال لقاء جمعه بأكاديميين إسرائيليين، مساء الأحد، إن على السلطة الفلسطينية التحرك بسرعة قبل الانتخابات الاسرائيلية لمنع رئيس الورزاء نتنياهو من تطبيق بنود من الخطة الامريكية.

ضغوط استيطانية

من جهة أخرى، نقلت قناة ”مكان“ العبرية، عن دافيد الحياني رئيس ما يسمى ”مجلس المستوطنات“ انه اذا لم تسمح الولايات المتحدة ببسط السيادة الاسرائيلية حتى على شبر واحد من غور الاردن فيمكن القاء هذه الخطة برمتها الى سلة المهملات.

واضاف ان نتنياهو يعي جيدا الانعكاسات السياسية والانتخابية التي ستنطوي على تراجعه عن بسط السيادة الاسرائيلية في الضفة الغربية. ويكثف رؤساء المستوطنين الضغوط على رئيس الوزراء ليعلن عن ضم اراض الى اسرائيل حتى قبل الانتخابات .

وطالب رئيس المجلس المحلي شومرون يوسي داغان نتنياهو باتخاذ اجراء احادي الجانب حتى بدون اذن من البيت الابيض وقال ان الاحجام عن اتخاذ هذا الاجراء سيكون بمثابة ماساة لن تمحى اثارها على مر الاجيال وقد تؤدي الى سقوط حكم اليمين في الانتخابات.

الألغام السياسية

في ذات الإطار، أكد أمين سر حركة فتح، وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان فتحي أبو العردات، أن ما يطرح اليوم من قبل ترامب هو استهداف للوجود الفلسطيني والهوية الوطنية في الداخل والخارج، محذرا من مؤامرة إلغاء قضية اللاجئين والقدس والدولة الفلسطينية.

واعتبر أن ما يطرح ”تهديدات خطيرة وتقع المسؤولية علينا لمواجهتها والدفاع عن قضيتنا الوطنية، وهذا ما عبر عنه سيادة الرئيس محمود عبّاس متسلحا بموقف فصائلي وشعبي جامع برفض صفقة القرن جملةً وتفصيلا“.

وقال أبو العردات: ”لقد دخلنا مرحلة الألغام السياسية، ولكننا لن نقع في الأفخاخ السياسية، ولن يتغير موقفنا، وليس لنا سوى الصمود والثبات والدفاع عن أرضنا ومقدساتنا“، داعيا إلى ”تنظيم الصفوف والتعالي عن الخلافات ونبذ الفرقة، وإلى مزيد من الوحدة الفلسطينية، وأن نواجه المرحلة بثبات وصمود متسلّحين بحقنا في تقرير المصير“.