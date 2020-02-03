مقتل 4 جنود أتراك في قصف للقوات السورية على إدلب

قتل 4 جنود أتراك، اليوم الإثنين، وأصيب 9 آخرين، أحدهم بجروح خطيرة في قصف لقوات الحكومة السورية في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا اليوم الاثنين.

وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان لها، إن القوات التركية ردت على الهجوم ودمرت أهدافاً في محافظة إدلب، وأضافت أن القوات السورية نفذت القصف رغم إخطارها بمواقع القوات التركية مسبقاً.

من جهته، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن قصفاً متبادلاً وقع بين قوات النظام السوري ونقاط المراقبة التركية في ريف إدلب أدى إلى إصابة جنود أتراك بجراح في قصف على نقطة تركية قرب سراقب.

وأفاد ناشطون وإعلاميون سوريون أن المدفعية التركية في نقاط المراقبة ”تل الطوكان – شير مغار – الصرمان“ ردت بقصف صاروخي على مواقع الجيش السوري الحكومي.

بالفيديو.. رد الجيش التركي على قصف قوات الأسد لنقطة مراقبة له جنوب إدلب والتي أودت بحياة 4 من قواته وجرحت 9 pic.twitter.com/Rulqc3WITb — MiraNet (@MiraNet3) February 3, 2020

في المقابل، قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية ”سانا“، إن ”وحدات الجيش العربي السوري حررت ثلاث قرى بريف إدلب الجنوبي الشرقي بعد معارك عنيفة مع التنظيمات الإرهابية موسعة من نطاق عملياتها العسكرية على اتجاه مدينة سراقب“.

وأضافت أن ”إرهابيي جبهة النصرة نقلوا عائلاتهم قبل عدة أيام من مدينة سراقب باتجاه الحدود التركية وأخلوا مقراتهم في إشارة إلى ترقبهم الهزيمة أمام الجيش العربي السوري“، على حد زعمها.