فرنسا: لدينا تحفظات على خطة ترامب.. ونطالب بدولتين حقيقيتين

المصدر: ا ف ب

عبر وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، الأحد، عن تحفظات بلاده حيال خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، مشددا على ضرورة وجود دولتين حقيقيتين.

وقال في مقابلة تلفزيونية: ”هناك إطار هو القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن. وهناك هدف وهو وجود دولتين يسود أمن بينهما وبحدود معترف بها دوليا، دولتان حقيقيتان مع كافة الصلاحيات المرتبطة بالدول، وكذلك مجمل الواقع الديموغرافي والمادي المرتبط بدولة“.

وأضاف: ”ثم هناك منهجية وهي التفاوض. وفي الوضع الحالي المبادرات الأحادية الجانب ليست مثمرة آليا، وبالتالي لدينا علامات استفهام وتحفظات إزاء هذا الوضع“.

ونفى وزير الخارجية وجود أي التباس بشأن رد الفعل الفرنسي الأول على خطة ترامب، كما اعتبر بعض المحللين لدى قراءة بيان وزارته، الأربعاء.

وأكد لودريان: ”أشدنا بجهود ترامب وليس بنتائج الجهود“.

ومنحت خطة ترامب تنازلات عديدة لصالح إسرائيل، وكانت موضع رفض قطعي من قبل السلطة الفلسطينية.

ودعا الوزير الفرنسي إلى مباحثات مع دول المنطقة وبين الأوروبيين، لمحاولة اتخاذ موقف جماعي.

وقال إن فرنسا تؤيد نقاشا في الأمم المتحدة كما يطلب الفلسطينيون، وأوضح ”نقول نعم لنقاش في مجلس الأمن الدولي“.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أعلن السبت، أنه سيتوجه إلى مجلس الأمن للدعوة إلى مؤتمر دولي بهدف إعادة إحياء المفاوضات مع إسرائيل برعاية اللجنة الرباعية التي تضم روسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.