شهادة وزير أردني سابق حول وصفي التل تثير حفيظة عشيرته

أدانت عشيرة التل الأردنية، ما صدر عن وزير الداخلية الأسبق نذير رشيد من توصيف لرئيس الوزراء الأسبق، وصفي التل، يشي بأنه كان يمتلك ”أجندة خاصة“ مخالفة للنظام ومناهضة للعمل الفدائي الفلسطيني.

وكان وصفي التل اغتيل أثناء اجتماعات مجلس وزراء الدفاع العرب في القاهرة العام 1971 برصاصة بندقية طالته من الخلف، ولم تُعرف الجهة التي تقف وراء القناص الذي أطلقها.

وسبق أن تبنت منظمة ”أيلول الأسود“ الفلسطينية في حينه عملية الاغتيال من خلال مجموعة من عناصرها، أرسلتهم لهذا الغرض وحاولوا اغتياله وهو يدخل فندق ”شيراتون“، حيث كانوا يترصدونه داخل الفندق واستهدفوه برصاص تأكد في حينه أنه لم يصبه.

وقد أثارت ذكريات نذير رشيد، التي نشرت، مؤخرا، ردودا واسعة في الإعلام ومواقع التواصل الأردنية، وصفها البعض بأنها تنال من رمز سياسي في التاريخ والمجتمع الأردني.

بيان عشيرة التل، الذي تلقت ”إرم نيوز“ نسخة منه، اليوم، ردّ على حديث نذير رشيد الذي تضمّن، كما قال البيان، إيحاء أن ”وصفي كان ينتظر الفرصة لتنفيذ مخطط يرسم له، وأنه كان يخفي قراراته عن المخابرات الأردنية؛ لأنه كان على يقين بأنها ضد مشروعه، مثلما كان على قناعة بأن أي جهة أو شخص ضد هذا المشروع يعتبر ضد القضية الفلسطينية“.

وأضاف بيان عشيرة التل، أن ما ورد على لسان رشيد من أن القضاء على المقاومة الفلسطينية وإخراجها من المدن تم تنفيذه دون علم وصفي التل، هو تبرئة له من التهمة التي طالما وُجّهت له بأنه هو الذي قضى عليهم.

وخلص البيان، إلى القول بأن ما قدمه وصفي التل أثناء رئاسته للحكومة من تضحيات تجاه الأردن وتجاه القضية الفلسطينية والعرب، كان هو السبب في اغتياله.