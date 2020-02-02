بعد انتحار بائع بسطة.. رئيس وزراء الأردن يوجه باستحداث أسواق مجانية

وجه رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز، الأحد، البلديات في المملكة إلى استحداث أسواق مجانية أو بأسعار رمزية لأصحاب ”البسطات“.

جاء ذلك بعد أن أقدم صاحب بسطة يدعى أنس الجمرة على الانتحار شنقا في محافظة إربد يوم أمس السبت بعد أن صادرت السلطات المختصة في بلدية إربد بسطته.

وقال الرزاز في تغريدة على حسابه في ”تويتر“: ”أوجه جميع البلديات، من خلال وزارة الإدارة المحلية، إلى استحداث أسواق مجانية أو بأسعار رمزية لأصحاب ”البسطات“ تمكّن البائعين من العمل دون إغلاق الشوارع وممرات المشاة“.

وأضاف أن الحكومة ”تلتزم بتقديم أراضٍ من الخزينة في حال لم تتوفر أراضٍ تابعة للبلدية“.

أوجّه جميع البلديات، من خلال وزارة الإدارة المحلية، إلى استحداث أسواق مجانية أو بأسعار رمزية لأصحاب "البسطات" تمكّن البائعين من العمل دون إغلاق الشوارع وممرات المشاة. وتلتزم الحكومة بتقديم أراضٍ من الخزينة في حال لم تتوفر أراضٍ تابعة للبلدية. pic.twitter.com/Zmen8X4mDu — Omar Razzaz (@OmarRazzaz) February 2, 2020

وكان الرزاز قد ترحم على الشاب أنس الجمرة قائلا في منشور على صفحته في ”فيسبوك“: ”رحم الله الشاب العصامي أنس الجمرة، فقد حاول أن يجني قوت يومه بعرق جبينه“.

وأضاف: ”واجبنا مساعدة كل مواطن يسعى إلى إيجاد مصدر رزقه، من خلال تنظيم عمله ودعمه، لا الوقوف في طريقه“.

واندلعت أعمال شغب في منطقة الحي الشمالي في محافظة إربد، بعد إقدام صاحب بسطة الخضار على الانتحار، حيث أغلق محتجون شارع القدس بالحجارة والإطارات المطاطية المشتعلة.

وأفادت وسائل إعلام أردنية أن بلدية اربد أخلت مبناها من الموظفين عقب اندلاع أعمال الشغب في محيط المجمع الشمالي، في حين فرضت الأجهزة الأمنية طوقا أمنيا مكثفا حول مبنى البلدية.