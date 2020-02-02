إسرائيل تبدأ اليوم معاقبة الفلسطينيين بوقف استيراد المنتجات الزراعية

قررت إسرائيل وقف استيراد المنتجات الزراعية من الأراضي الفلسطينية، الأحد، ردا على قرار السلطة الفلسطينية تجميد شراء المواشي من تل أبيب.

تأتي الخطوة الإسرائيلية تنفيذا لقرار وزير الأمن الإسرائيلي، نفتالي بينيت، الذي أصدره الجمعة الماضية، والذي يقضي بوقف الواردات الزراعية من السلطة الفلسطينية إلى الأراضي المحتلة، وذلك ردا على المقاطعة الفلسطينية للماشية الإسرائيلية، في حين يرجح أن يكون للقرار الإسرائيلي تأثير كبير على المزارعين والتجار الفلسطينيين.

وقالت القناة (12) في التلفزيون الإسرائيلي إن ”القرار اتخذ بعد مباحثات بين بينيت ومنسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة الجنرال كميل أبو ركن“.

وأوضح بيان صادر عن وزير الدفاع الإسرائيلي أن ”القرار اتخذ بعد شهور حاولت فيها إسرائيل حل الأزمة بشكل ودي مع الجانب الفلسطيني، على أن يدخل القرار الإسرائيلي الجديد حيز التنفيذ اعتبارا من السادسة صباح الأحد المقبل“.

وقال حزب ”عوتسما يهوديت“ من اليمين المتطرف، في بيان له بعد قرار بينيت، ”طلبنا هذا الصباح من وزير الدفاع وقف الواردات بهدف وقف الضرر الذي يلحق بالمزارعين في إسرائيل. من المؤسف أن وزير الدفاع لم يعالج القضية حتى الآن، وكان بحاجة إلى طلب عوتسما يهوديت لإصدار أمر يستغرق بضع دقائق“.

وجاء قرار الوزير الإسرائيلي في أعقاب استفحال الخلاف بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني على أعداد العجول الإسرائيلية التي كانت تورد إلى مناطق السلطة الفلسطينية التي قرر الفلسطينيون تقليصها، ما ألحق أضرارا كبيرة بمجال تربية الأبقار في إسرائيل.

وعمدت السلطة الفلسطينية منذ نحو عام، إلى اتباع سياسة الحد من إصدار تصاريح لاستيراد العجول من إسرائيل، وأفلست العديد من مزارع تربية العجول في إسرائيل بعد وقف الاستيراد الفلسطيني لهذه العجول.

ويبلغ متوسط الواردات الفلسطينية السنوية من إسرائيل نحو 3.2 مليارات دولار، بحسب أرقام الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، بينما تصدر فلسطين إلى إسرائيل بقيمة 875 مليون دولار سنويا.