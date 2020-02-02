رافضة ”صفقة القرن“.. ”القائمة المشتركة“ تدعو لرفع نسبة التصويت لها في انتخابات الكنيست‎

أطلقت ”القائمة العربية المشتركة“، مساء السبت، وهي تحالف سياسي يضم أربع أحزاب عربية في إسرائيل، حملتها الانتخابية التي تستبق انتخابات الكنيست الإسرائيلي، بمهرجان سياسي تناول حول ”صفقة القرن“ التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتمحورت حملة القائمة حول سياسة الإقصاء وشطب اسم النائبة هبة يزبك من قبل لجنة الانتخابات المركزية، والدعوة إلى وحدة الصف والرد على كافة المؤامرات التي تحاك ضد الشعب الفلسطيني من خلال رفع نسبة التصويت للقائمة المشتركة رفضا لصفقة القرن.

وقال محمد بركة رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، إن ”شطب النائبة هبة يزبك ليس شطبا شخصيا إنما شطب لمجتمع بأسره، كما أن صفقة القرن هي شطب لحقوق الشعب الفلسطيني بأكملها، ومن هنا ندعو لأوسع وحدة لجماهيرنا العربية والتصويت بأكبر عدد ممكن من أجل زيادة تمثيل القائمة المشتركة لأن المعركة بينها وبين الأحزاب الصهيونية، سيما وأنه بزيادة قوتنا في الكنيست ستختل كل موازين السياسة بهذه البلاد“.

من ناحيته، أكد النائب منصور عباس، أننا ”نواجه صفقة القرن بوحدة الموقف بين أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده، ولن نقبل بحق تقرير المصير إلا إذا اعترفت إسرائيل بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف“، منوها إلى أنه ”عندما نتحدث عن فلسطين فنحن نتحدث عن عقيدة وهوية وانتماء لا يمكن أن يساوم عليها أو أن تعدل باتفاقيات هنا أو هناك“.