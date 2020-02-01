الحكومة الإسرائيلية تلغي اجتماعا لبحث ضم أجزاء من الضفة الغربية

المصدر: أ ف ب

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلغاء اجتماع حكومي كان مقرّراً عقده الأحد للبحث، بحسب مسؤولين إسرائيليين، في ضمّ أجزاء من الضفة الغربية إلى الدولة العبرية.

وبعد كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطته المثيرة للجدل للسلام بين الاسرائيليين والفلسطينيين الثلاثاء، طفت تساؤلات حول ما اذا كانت اسرائيل ستسعى فورا لضم أجزاء من الضفة الغربية.

ولاحقا قال مسؤولون إسرائيليون طلبوا عدم نشر هوياتهم إن نتنياهو سيعقد اجتماعا حكوميا لبحث الموضوع والسعي للحصول على موافقة حكومية لضم مستوطنات ومناطق ستصبح جزءا من اسرائيل بموجب خطة ترامب.

لكن مسؤولا في مكتب رئيس الوزراء أفاد أنّه لن يعقد أي اجتماع الأحد، رافضاً إعطاء مزيد من التفاصيل.