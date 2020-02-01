قائد فيلق القدس: اغتيال سليماني السبب لإعلان صفقة القرن

قال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، العميد إسماعيل قاآني، السبت، إن دعم طهران لفصائل المقاومة الفلسطينية لن يتغير بعد اغتيال الفريق قاسم سليماني بغارة أمريكية في الثالث من يناير الماضي في العراق، معتبراً اغتيال سليماني الأساس والسبب لإعلان صفقة القرن.

وأوضح العميد قاآني في اتصال هاتفي أجراه مع الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، إن ”إيران ستبقى سند الشعب الفلسطيني البطل الذي واجه الغطرسة الأمريكية الصهيونية بكل شجاعة التي تستهدف الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، وكذلك مواجهته لصفقة القرن الأمريكي“.

وأضاف بحسب ما نقلت عنه وسائل إعلام رسمية إيرانية، إن ”الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتصور إنه وباغتيال الفريق قاسم سليماني قادر على تغيير مواقف ايران الداعمة لمحور المقاومة“.