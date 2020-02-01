مقتدى الصدر يعلن تأييده ”المطلق“ لرئيس الوزراء المكلف محمد علّاوي

أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اليوم السبت، تأييده المطلق لرئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، واصفا إياه بـ“مرشح الشعب“.

وقال الصدر في بيان، صدر عنه، إن ”اليوم سيُسجل في تاريخ العراق، بأن الشعب هو من اختار رئيسا لوزرائه، وليس الكتل، وهذه خطوة جيدة ستعزَز في المستقبل، فاليوم نحن الثوار ملزمون بالاستمرار بالتظاهر السلمي، من أجل إكمال الكابينة، الوزارية المستقلة، النابعة من الشعب وإلى الشعب“.

وعبر الصدر عن أمله أن ”لا يستسلم علاوي للضغوطات الخارجية والداخلية وأن يعلن عن برنامجه ويسرع في البدء بالانتخابات المبكرة، وأن يسعى إلى سيادة العراق واستقلاله، بما يحفظ للبلد مكانته، وقراره وهيبة قواته الأمنية“.

وأضاف ”أعلن عن منع كل من ينتمي إلي أن يزج نفسه بالحكومة وأن لا يؤثر لا من قريب ولا من بعيد في تشكيلها، نعم إن أراد دعما لتقويته بصورة مستقلة فأنا والشعب مستعدون لذلك“.

وتابع البيان ”أتمنى أن يكون تكليف رئيس الجمهورية للأخ محمد علاوي مقبولا ومرضيا من الشعب وأن يتحلوا بالصر، ويستمروا على نهجهم السلمي، في تظاهراتهم من أجل العراق، وإن فشل في تشكيل حكومته، فنحن مع الشعب ضد الطائفية والعرقية والحزبية والفئوية والفساد“.

وفي وقت سابق اليوم؛ أعلن السياسي العراقي محمد توفيق علاوي تكليفه من قبل الرئيس برهم صالح بتشكيل حكومة جديدة، وذلك بعد انتهاء مهلة الرئيس العراقي التي منحها للقوى السياسية للتوافق على مرشح جديد خلفا لعادل عبدالمهدي.

وجاء علاوي بتوافق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وزعيم تحالف الفتح هادي العامري، والقوى المقربة من إيران.

ودفع الصدر قبل ساعات من إعلان تكليف علاوي بمليشيات سرايا السلام، إلى ساحة التحرير، حيث سيطروا على عدد من المخيمات، والمطعم التركي، لمنع أي تصعيد محتمل بعد تكليف علاوي.