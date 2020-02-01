فائق الشيخ علي معلقا على تكليف علاوي: ”أنت لست أهلا لتشكيل الحكومة العراقية“

علق المرشح السابق لرئاسة الحكومة العراقية النائب فائق الشيخ علي، اليوم السبت، على تكليف محمد توفيق علاوي برئاسة الوزراء.

وقال الشيخ علي؛ في أول رد على هذا التكليف: ”أنتَ لستَ أهلاً لتشكيل الحكومة، جاءت بك إيران وذيولها، وتكليفك جريمة بحق العراق وشعبه“.

وأضاف: ”ثار العراقيون وقدموا آلاف الشهداء والجرحى، ليس من أجل استبدال عادل عبد المهدي بك، فأنت نسخة مطابقة له، جبناً وتفاهة! بل ثاروا من أجل كرامة وطن والخلاص من التبعية، أرحل وإلّا!“.

وكان الشيخ علي مرشحًا قويًا لرئاسة الحكومة العراقية، حيث شن حملات دعائية شرسة ضد رئيس ائتلاف الفتح هادي العامري، وتوعده بالشنق، مستندًا بذلك إلى قاعدة شعبية واسعة في ساحات التظاهر.

والشيخ هو نائب مثير للجدل؛ بسبب تصريحاته النارية ضد الأحزاب السياسية وخصومه، والتي تصل -أحيانًا- إلى الشتم والقذف، ويعرف في الأوساط بـ ”برلماني العرقجية“ على خلفية مخاطبته محتسي الخمور بضرورة انتخابه؛ لأنه دافع عنهم، وذلك خلال انتخابات العام الماضي.

وأجرى الشيخ استفتاءات عبر حسابه في ”تويتر“ بشأن ترشيحه للمنصب، ويحظي غالباً بآلاف الأصوات المؤيدة.

وأعلن السياسي العراقي محمد توفيق علاوي، اليوم السبت، تكليفه من قبل الرئيس برهم صالح بتشكيل حكومة جديدة.

وانتهت اليوم مهلة الرئيس العراقي التي منحها للقوى السياسية للتوافق على مرشح جديد خلفًا لعادل عبدالمهدي.