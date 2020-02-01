من هو محمد توفيق علاوي رئيس الوزراء العراقي الجديد؟

كلف الرئيس العراقي برهم صالح مساء اليوم السبت؛ ”رسميا“ محمد توفيق علاوي بتشكيل حكومة جديدة في العراق، خلفا لحكومة عادل عبدالمهدي المستقيلة تحت ضغط الاحتجاجات المتواصلة في العراق.

وأعلن السياسي العراقي، محمد توفيق علاوي، تكليفه من قبل الرئيس برهم صالح بتشكيل حكومة جديدة، وذلك بعد ساعات من انتهاء مهلة الرئيس العراقي التي منحها للقوى السياسية للتوافق على مرشح لرئاسة الحكومة.. فمن هو رئيس الوزراء العراقي الجديد؟

محمد توفيق حسين علاوي أمين الربيعي (65 عاما)، سياسي عراقي؛ انتخب عضوا في مجلس النواب العراقي منذ بداية عام 2006 حتى تعيينه وزيرا للاتصالات منتصف عام 2006 حيث استمر في المنصب حتى نهاية عام 2007.

التحق مرة أخرى بمجلس النواب عوضا عن النائبة المتوفاة السيدة عايدة عسيران عام 2008 حتى انتخابات عام 2010 التي أعيد فيها انتخابه نائبا برلمانيا؛ ثم تم تعيينه من جديد وزيرا للاتصالات نهاية عام 2010؛ إلا أنه استقال في عام 2012 احتجاجا على ما قيل حينها عن ”تدخلات سياسية من قبل المالكي تعرقل عمل الوزارة“.

وبسبب الخلاف بين علاوي والمالكي، شكلت عدة لجان تحقيقية بحق محمد علاوي واتخذ القضاء علي إثرها حكما بحبسه لمدة سبع سنوات بتهمة هدر المال العام، وعلى إثر ذلك الحكم رجع محمد علاوي إلى العراق في نهاية عام 2014 وواجهة التهم القضائية؛ حيث كان قرار المحكمة النهائي إسقاط جميع الأحكام الصادرة بحقه بسبب عدم صحة كافة التهم الموجهة إليه.

مشواره التعليمي؛ بدأه في العراق حيث أنهى توفيق علاوي؛ دراسته الابتدائية والمتوسطة والثانوية في بغداد والتحق بعدها بجامعة بغداد كلية الهندسة المعمارية وفي السنة النهائية اضطر لترك العراق وتوجه إلى لبنان بعد موجة الاعتقالات في بداية عام 1977 على أثر أحداث الأربعين، وهناك التحق بالجامعة الأمريكية في بيروت ونال شهادة البكالوريوس في هندسة العمارة عام 1980.

ويصنف متابعون للشأن السياسي العراقي؛ علاوي، على أنه ”سياسي إسلامي ليبرالي، خرج مبكرا عن التجربة الإسلامية السياسية، ودخل بعد عام 2003 في المشروع السياسي الوطني العلماني لابن عمه إياد علاوي، ويلتزم بمبدأ فصل الدين عن الدولة، ولم يعترف بالطائفية السياسية أبدا“.