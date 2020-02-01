تجدد الصدامات بين المتظاهرين وقوات الأمن وسط بغداد (فيديو)

تجددت الصدامات بين المتظاهرين وقوات الأمن العراقي، السبت، في ساحة الوثبة وسط العاصمة العراقية بغداد، فيما حذرت الأوساط البرلمانية من تصاعد استخدام العنف والقوة المفرطة ضد المتظاهرين.

وقال مصدر أمني عراقي، لـ“إرم نيوز“: إن ”قوات الأمن شنت هجوماً جديداً على المتظاهرين والمعتصمين في ساحة الوثبة وسط بغداد؛ من أجل تفريقهم وإرجاعهم إلى ساحة التحرير، حيث مقر ومركز المتظاهرين والمعتصمين في العاصمة العراقية“.

وبين المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن ”الهجوم على المتظاهرين استخدمت فيه قنابل الغاز المسيل للدموع، مع إطلاق رصاص حي في الهواء من أجل منع أي تقرب أو احتكاك بين المتظاهرين وعناصر الأمن، الأمر الذي أدى إلى إصابة عدد من المتظاهرين بحالات اختناق، دون تسجيل أي حالة وفاة حتى الساعة“.

وأكد أنه ”رغم شن قوات الأمن العراقي الهجوم، فإن المتظاهرين ما زالوا يرفضون الانسحاب، وتجري حالياً عمليات كر وفر بين قوات الأمن والمتظاهرين، مع استمرار المحاولات لفض المتظاهرين وإنهاء تواجدهم في ساحة الوثبة، القريبة من منطقة الشورجة التجارية“.

القوات القمعية تجدد إطلاق قنابل المسيل للدموع على المتظاهرين في بغداد pic.twitter.com/ME2Tg1ilzE — حرام مولاي (@HaramMoulay) February 1, 2020

إلى ذلك، قال النائب في البرلمان العراقي باسم خشان: إنه ”رغم التحذيرات السياسية والدولية من الاستمرار في استخدام العنف والقوة المفرطة في فض الاحتجاجات، ما زالت قوات الأمن تمارس نفس الأسلوب في استخدام العنف ضد المتظاهرين، لغاية الساعة“.

وبين خشان، في اتصال مع ”إرم نيوز“، أن ”تصاعد استخدام العنف والقوة المفرطة ضد المتظاهرين سوف يجر البلاد إلى ما لا تحمد عقباه، خصوصاً أن الكثير من الإصابات التي تعرض لها المتظاهرون، إن لم تكن مميتة فهي تسبب إعاقة أو إصابات بالغة، وهذا الأمر تم تسجيله بشكل رسمي“.

وأكد النائب العراقي أن ”قوات الأمن تستخدم قنابل الغاز المسيل للدموع بشكل مميت أو يسبب إصابة بالغة، فهي ترمي هذه القنابل بشكل مباشر على المتظاهرين، وليس في الهواء أو تحت أقدام المتظاهرين، كما يجب العمل بها“.

ومنذ أيام، صعّد الحراك الشعبي من احتجاجاته عبر إغلاق العديد من الجامعات والمدارس والمؤسسات الحكومية والطرق الرئيسة في العاصمة بغداد ومدن وبلدات وسط وجنوبي البلاد.

واتجه المتظاهرون نحو التصعيد مع انتهاء مهلة ممنوحة للسلطات للاستجابة لمطالبهم، وعلى رأسها تكليف شخص مستقل نزيه لتشكيل الحكومة المقبلة، فضلا عن محاسبة قتلة المتظاهرين والناشطين في الاحتجاجات.