عباس: لن أسجل على تاريخي أنني بعت القدس

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم السبت، أمام اجتماع لوزراء الخارجية العرب، في العاصمة المصرية القاهرة، رفضه المطلق للخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، المعروفة إعلاميا بـ“صفقة القرن“.

وقال الرئيس الفلسطيني أبو مازن، معلقا على الخطة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي قبل أيام إن التاريح ”لن يسجل أنه (محمود عباس) باع القدس أو تنازل عنها“.

وأضاف عباس: “ لدي اعتقاد تام أن ترامب بارك صفقة القرن دون أن يعرف عنها شيئا.. رفضت استلام الخطة، ورفضت الحديث هاتفيا مع الرئيس الأمريكي أو استلام أي رسائل منه“. ‎

وأشار عباس إلى أن السلطة الفلسطينية أبلغت ”إسرائيل وواشنطن، أنه لم تعد هناك أية علاقة بينهم والفلسطينيين..“ موضحا: ”‎الولايات المتحدة لم تعد دولة صديقة“.

بدوره قال أمين عام جامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط خلال المؤتمر إن ”قضية فلسطين هي قضية العرب جميعا واجتماع اليوم وقفة تضامن مع الشعب الفلسطيني“.

وأضاف أبوالغيط: ”الطرح الأمريكي الأخير كشف عن تحول حاد في سياسة واشنطن تجاه القضية الفلسطينية.. الوضع الحالي يمهد لـ100 عام أخرى من الصراع في المنطقة.. العرب لا يتاجرون بقضايا هم بل يدرسون بعمق وتأن ما يطرح عليهم ومن حقهم أن يقبلوا أو يرفضوا ذلك“.