القوات الأمريكية تبدأ عمليات توسعة لأكبر قاعدتين لها في سوريا

‎بدأت القوات الأمريكية عمليات توسعة لأكبر قاعدتين لها في المناطق الواقعة تحت سيطرة القوات الكردية، شمال شرق سوريا.

وكان الجيش الأمريكي قد أرسل، في الفترة الأخيرة، الكثير من التجهيزات العسكرية واللوجيستية عن طريق العراق؛ تمهيدا لتوسيع قواعده في مناطق تواجد آبار النفط، شمال شرق البلاد.

وحسب مصادر محلية، فإن القوات الأمريكية باشرت عمليات التوسعة في أكبر قاعدتين تتبعان لها، الأولى في حقل العمر النفطي بدير الزور، والثانية قاعدة تل بيدر، شمال غرب الحسكة.

وأضافت بأن القوات الأمريكية تجري عملية توسعة القاعدتين بالتعاون مع القوات الكردية في المنطقة، وذلك بالتزامن مع ارتفاع وتيرة التوتر بين القوات الأمريكية والروسية بالمنطقة.

وكانت الدوريات الأمريكية قد أعاقت محاولة تقدم القوات الروسية باتجاه حقل الرميلان النفطي، أربع مرات، خلال يناير/ كانون الثاني الماضي، وفق الأناضول.

جدير بالذكر، أن القوات الأمريكية تنتشر في 11 قاعدة ونقطة عسكرية في المناطق الخاضعة لسيطرة التنظيم في كل من الحسكة والرقة ودير الزور، شمال شرق البلاد.