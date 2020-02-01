السيسي خلال استقباله عباس: موقفنا ثابت تجاه القضية الفلسطينية

استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، السبت، نظيره الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، بحضور رئيس المخابرات العامة، عباس كامل في قصر الاتحادية، للتباحث حول مستجدات القضية الفلسطينية في ضوء التطورات الأخيرة، والإعلان عن خطة السلام الأمريكية التي تضمنت رؤية لتسوية القضية الفلسطينية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، إن السيسي أكد على ثبات الموقف المصري تجاه حل القضية الفلسطينية من خلال إقامة دولة مستقلة ذات سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفقا للشرعية الدولية ومقرراتها.

وأضاف راضي في بيان صحفي، أن ”السيسي شدّد على أن مصر كانت ومازالت في طليعة الدول الساعية لإحلال السلام الشامل والعادل في منطقة الشرق الأوسط“، مؤكدا أن ”مصر تبنّت التعايش السلمي ونبذ العنف كنهج استراتيجي راسخ لسياستها على مدار أكثر من 40 عاما“.

وتابع السيسي أنه ”في نهاية المطاف لا بديل عن المفاوضات المباشرة بين طرفي النزاع حتى يمكن التوصل إلى تسوية يتم التوافق عليها في إطار شامل يضمن استدامة تلك التسوية، وينهي معاناة الشعب الفلسطيني باستعادة كامل حقوقه المشروعة، ويحافظ على حقوق كافة الأطراف في الحياة والعيش في أمن واستقرار وسلام“.

من ناحيته، أشاد الرئيس الفلسطيني، بدور مصر الطويل في مساندة القضية الفلسطينية، ومساعيها الصادقة في استمرارية التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وجهودها الحثيثة لدفع مسار المصالحة الوطنية وبناء جسور الثقة بين الأطراف الفلسطينية لتوحيد الصفوف.

وقال عباس إن ”السلطة الفلسطينية عازمة على المضي قدما في خطوات إنهاء الانقسام سعيا لتوحيد الشعب الفلسطيني، وأن دور مصر سيدعم مواجهة التحديات والاضطلاع بالاستحقاق الرئيسي المتمثل في تحقيق السلام المنشود“.

جدير بالذكر أن الفلسطينيين أكدوا رفضهم للخطة الأمريكية للسلام المعروفة بـ“صفقة القرن”، التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مؤتمره الصحفي الذي عقده مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، متمنين أن يواجه الفلسطينيون الصفقة بالمصالحة والوحدة.

وشدد الفلسطينيون على أن الصفقة الأمريكية لا تقدم لهم أي حقوق من التي يطالبون بها، وأنه لا يمكن القبول ببنودها، التي تنهي القضية الفلسطينية بشكل نهائي.