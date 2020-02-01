توافق على ترشيح علاوي لرئاسة الحكومة العراقية

أعلنت قوى سياسية عراقية، اليوم السبت، عن اتفاق يقضي باختيار محمد توفيق علاوي، لرئاسة الحكومة الجديدة، مع انتهاء مهلة رئيس الجمهورية برهم صالح، التي منحها للقوى السياسية.

وقال القيادي في تحالف الفتح نسيم عبدالله، في تصريحات لـ“إرم نيوز“، إن ”القوى السياسية كافة اتفقت على ترشيح محمد توفيق علاوي لرئاسة الحكومة الجديدة“.

وأشار إلى أن الرئيس برهم صالح سيعلن تكليف علاوي خلال الساعات القليلة المقبلة، داعيا إياه إلى ”الإسراع في حسم هذا الملف، وعدم المماطلة والتسويف“.

كما أعلن عضو مجلس النواب العراقي، كاظم الصيادي، في تصريحات صحفية اتفاق القوى السياسية على اختيار علاوي لرئاسة الحكومة“، لافتا إلى أنه جرى ”الاتفاق أيضا على توزيع المناصب بين القوى السياسية“.

وأوضح أن ”ترشيح وزراء الحكومة الجديدة سيكون بغطاء التكنوقراط“، مرجحا أن إعلان تكليف علاوي اليوم.

من جانبه، رأى المحلل السياسي العراقي محمد التميمي، أن التوافق على ترشيح محمد علاوي ”لا يحل الأزمة التي يمر بها العراق، بل ربما يزيدها“، مستدلا على ذلك بأن ”الترشيح مرفوض من قبل المتظاهرين“.

وتوقع التميمي، في تصريحات لـ“إرم نيوز“، أن يلقى الترشيح رفضا من الاحتجاجات، خاصة أن علاوي من الشخصيات السياسية سابقا، فقد شغل مناصب تشريعية وتنفيذية خلال السنوات السابقة.

وأضاف: ”رغم اتفاق القوى السياسية على ترشيح علاوي، لكن الرئيس العراقي برهم صالح، ما زال يتريث في الأمر لمنع أي تصعيد في الشارع العراقي، وربما يخالف القوى السياسية، ويكلف شخصية دون الرجوع إلى القوى السياسية تكون لها مقبولية من قبل الشارع“.

وكان محمد توفيق علاوي، ابن عم زعيم ”ائتلاف الوطنية“ ورئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، قد تولى حقيبة الاتصالات في الحكومة الثانية لنوري المالكي (2010-2014)، إلا أنه استقال في عام 2012؛ احتجاجا على ما قيل حينها حول ”تدخلات سياسية من قبل المالكي تعرقل عمل الوزارة“.

ويصنف مراقبون علاوي، على أنه ”سياسي إسلامي ليبرالي، وخرج مبكرا عن التجربة الإسلامية السياسية، ودخل بعد عام 2003 في المشروع السياسي الوطني العلماني لابن عمه إياد علاوي، ويلتزم بمبدأ فصل الدين عن الدولة، ولم يعترف بالطائفية السياسية أبدا“.