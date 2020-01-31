سقوط 5 قذائف قرب قاعدة عسكرية تستضيف أمريكيين شمال العراق

أفاد الجيش العراقي بسقوط 5 قذائف هاون، الجمعة، على مقربة من قاعدة عسكرية تستضيف جنودًا أمريكيين شمال البلاد.

وقالت خلية الإعلام الأمني في الجيش العراقي، في بيان إن“5 قذائف هاون سقطت قرب قاعدة القيارة الجوية بمحافظة نينوى (شمال) ضمن قاطع اللواء 76 فرقة المشاة السادسة عشرة (الجيش العراقي)“.

وأضافت الخلية أن“سقوط القذائف لم يسفر عن خسائر بشرية أو مادية“.

من جانبه، قال مصدر في الجيش العراقي، إن المروحيات الأمنية حلقت بكثافة فوق القاعدة وفي محيطها عقب الهجوم.

وتعرضت قواعد عسكرية عراقية تستضيف جنودًا أمريكيين فضلًا عن السفارة الأمريكية في بغداد إلى هجمات صاروخية متكررة على مدى الأسابيع الماضية قتل في إحداها متعاقد مدني أمريكي قرب كركوك شمال العراق.