بتهديد المتظاهرين.. أنصار مقتدى الصدر يعودون إلى ساحات الاعتصام في بغداد

تعرض متظاهرو ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد إلى تهديدات من قبل أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وذلك بعد ساعات على بدء اعتصام مفتوح، دعا له الأخير.

وقال الصدر في آخر مواقفه السياسية، إن ”من المصلحة أن نجدد الثورة الإصلاحية السلمية، وذلك من خلال، مظاهرة شعبية سلمية حاشدة في العاصمة، لكونها مركزًا للقرار، للضغط على الساسة بتشكيل الحكومة وفق تطلعات المرجعية والشعب، والتحضير لاعتصامات سلمية حاشدة قرب المنطقة الخضراء بالتنسيق مع القوات الأمنية الوطنية البطلة“.

وبعد ساعات فقط، على هذا النداء، عاود أنصار التيار الصدري، نصب خيم الاعتصام في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد.

وطالب الصدر أنصاره قبل أيام بترك ساحات التظاهر، احتجاجًا على انتقاده من متظاهرين، إثر المسيرة التي نظمها بالتعاون مع الميليشيات المسلحة للتنديد بالوجود الأجنبي في البلاد، لكنه عاد اليوم إلى الساحة، وهو ما أثار جدلًا واسعًا.

لكن عودة الصدريين إلى الساحات لم تخلُ من تهديدات بالقتل والتصفية، حيث ذكر ناشطون ووسائل إعلام محلية، أن عددًا من المتظاهرين وأصحاب الخيم، والقائمين على المطعم التركي وسط الساحة تعرضوا إلى لتهديدات بالقتل والتصفية، في حال عدم رفع خيمهم، وتسليم المطعم التركي إلى سرايا السلام.

وقال الناشط أحمد ربيع، في تدوينة عبر ”فيس بوك“:“كنا جالسين لتناول العشاء عندما دخل أفراد سرايا السلام وتهجموا علينا وسبّونا وهددونا، دون سبب فيما حاول أحدهم ضرب متظاهر، ثم ذهبوا إلى نقطة التفتيش في ساحة الطيران وقاموا بإدخال سياراتهم دون تنسيق معنا، ثم بدأوا بتهديدنا وطالبونا بالخروج من ساحة التحرير، وإزالة خيمنا“.

بدوره، قال الناشط واثق المياحي، إن ”ما حصل هو دخول عدد من أنصار الصدر، يتقدمهم مدير مكتب التيار في بغداد إبراهيم الجابري، إلى ساحة التحرير، والشوارع المحيطة بها، لكن بعض أتباع التيار بدأوا بالتهجم على المتظاهرين، وسبهم وتهديدهم بالتصفية، والخطف، بسبب المشاحنات السابقة“.

وأضاف المياحي، خلال حديثه لـ“إرم نيوز“، أن ”عودة الصدريين إلى الساحة مرحب بها، لكن كما كانوا سابقًا وليس كما وصلوا اليوم، حيث سادت حالة من القلق في صفوف المتظاهرين، جراء بعض الممارسات التي يقومون بها والتهديدات التي أطلقوها، في وجوه رفقاء الدرب“.

لماذا يعود الصدر إلى ساحة التحرير؟

ويرى متابعون للشأن العراقي، أن عودة الصدر إلى ساحات التظاهر، تأتي لسببين، الأول يتعلق بالانتقادات التي تعرض لها، جراء انسحابه الأخير، من ساحات التظاهر، حيث واجه اتهامات بالخيانة والتنكر لدماء الضحايا التي سقطت للمطالبة بالإصلاح السياسي، فيما يمثل السبب الثاني، قرب انتهاء مهلة الرئيس برهم صالح، ودعم مقتدى الصدر لأحد المرشحين المحتملين للتكليف بالمنصب.

وقال صالح، أمس الأول، إنه سيختار رئيسًا مؤقتًا للوزراء، إذا لم تتمكن الأحزاب السياسية من اختيار بديل لعادل عبدالمهدي، بحلول الأول من فبراير/ شباط.

ويدعم الصدر، وزير الاتصالات الأسبق محمد توفيق علاوي، للوصول إلى منصب رئاسة الحكومة، وهو ما دعاه إلى العودة لساحات التظاهر بحسب مراقبين.

ويرى المحلل السياسي وائل الشمري، أن“الصدر عاد إلى الساحات، بعدما رأى المكتسبات التي حققها خلال الفترة الماضية، تكاد تنهار، حيث بات الشارع العراقي يحسبه على المحور الإيراني، خاصة في ظل تقاربه الأخير مع الميليشيات المسلحة، بشأن مسألة إنهاء الوجود الأجنبي في البلاد“.

وأضاف الشمري لـ“إرم نيوز“، أن“الصدر أحس بالخطر بسبب الابتعاد عن ساحات التظاهر، حيث زاد زخم الاحتجاج وبقوة، وهو ما وضع شعبيته على المحك، لذلك كانت عودته حتمية، فضلًا عن وجود أنصاره في الشارع، تمثل ورقة ضغط يمكن استثمارها في أي وقت احتاج لذلك“.