إطلاق قذائف هاون على إسرائيل والجيش يرد بقصف نقاط عسكرية في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، رصد إطلاق 3 قذائف هاون من قطاع غزة على إسرائيل، فيما رد الجيش باستهداف نقطة رصد عسكرية متقدمة للفصائل الفلسطينية على حدود القطاع.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي؛ إنه ”تم رصد إطلاق 3 قذائف هاون من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، حيث اعترضت الدفاعات الجوية واحدة منها“، مضيفا ”نتيجة لذلك تم تفعيل إنذارات في تطبيق الجبهة الداخلية فقط في مناطق مفتوحة“.

وقصفت المدفعية التابعة للجيش الإسرائيلي، عددا من نقاط الرصد العسكرية المتقدمة للجناح العسكري لحركة حماس على حدود قطاع غزة، ردا على إطلاق القذائف.

وبحسب مصادر فلسطينية، فإن القصف الإسرائيلي استهدف نقطة رصد على الحدود الشرقية وسط قطاع غزة، دون أن يسفر عن سقوط إصابات.

وكان الجيش الإسرائيلي، قد قصف فجر اليوم الجمعة، عددا من المواقع العسكرية جنوب قطاع غزة، ردا على إطلاق 3 صواريخ من القطاع صوب إسرائيل.