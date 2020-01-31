آلاف الأردنيين يشاركون بمسيرات ووقفات احتجاجية منددة بـ“صفقة القرن“ (صور)

شارك أردنيون في مختلف مدن ومحافظات المملكة، عقب صلاة الجمعة بمسيرات ووقفات احتجاجية، ترفض وتندد بالخطة الأمريكية للسلام المعروفة بـ“صفقة القرن“ والتي أعلن عن تفاصيلها الرئيس دونالد ترامب رفقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مؤخرا.

ويأتي الموقف الشعبي الرافض لبنود خطة السلام الأمريكية منسجما مع الموقف الرسمي، حيث أعلن الملك عبدالله الثاني رفضه القاطع لأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية، على حساب الثوابت العربية والإسلامية.

وشهدت العاصمة الأردنية عمّان مسيرة مركزية حاشدة دعا إليها التحالف الوطني لإسقاط صفقة القرن، حيث رفع المشاركون في المسيرة شعارات تؤكد على الحق العربي والإسلامي في كامل الأرض الفلسطينية، رافضين أي محاولات لتصفية القضية، ومن بينها خطة ترامب.

وطالب المشاركون في المسيرة، الحكومة الأردنية بضرورة اتخاذ موقف وطني قوي وحازم إزاء الخطة الأمريكية، وذلك من خلال إلغاء كافة الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، وأبرزها اتفاقية السلام المعروفة باتفاقية وادي عربة، واتفاقية الغاز.

وطالما يؤكد الأردنيون رفضهم محاولات تصفية القضية الفلسطينية، ويرفضون كذلك محاولات المس بالوضع القانوني والتاريخي للمسجد الأقصى المبارك، باعتبار عمّان هي صاحبة الوصاية الدينية على المقدسات الإسلامية والمسيحية هناك.

وشهدت المسيرة المركزية وسط العاصمة عمّان، زخما وحضورا شعبيا لافتا، وذلك في أول جمعة عقب الإعلان رسميا عن تفاصيل صفقة القرن، ورفع المشاركون شعارات تساند موقف الملك عبدالله الثاني في رفضه للخطة.

كما أكدوا رفضهم القاطع ما ورد في صفقة القرن، من بنود تلغي حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى بلدهم، مؤكدين بأن ذلك مخالف لقوانين الشرعية الدولية، الذي منح الفلسطينيين ذلك الحق.

وشهدت محافظات المملكة، كذلك مسيرات ووقفات احتجاجية ترفض تفاصيل وبنود صفقة القرن، حيث دعا المشاركون في تلك المسيرات الدول العربية والإسلامية لرفض الصفقة، وتفويت الفرصة أمام الأمريكيين والإسرائيليين لتمريرها.

ففي جنوب البلاد، شارك العشرات من أبناء محافظتي الكرك والطفيلة بوقفات احتجاجية وسط تلك المدن، رفعوا فيها شعارات منددة بالصفقة الأمريكية، وأكدوا على ضرورة احترام المواثيق والتشريعات الدولية.

وشدد المشاركون في تلك الوقفات حرصهم على حماية المقدسات الإسلامية، أمام أي اعتداء تقوم به إسرائيل، رافضين المس بالوصاية الأردنية على تلك المقدسات، خصوصا المسجد الأقصى المبارك والمقدسات المسيحية.

وأقصى الجنوب، في العقبة، شارك جمع من المواطنين الأردنيين بوقفة احتجاجية، عبروا فيها عن رفضهم لأي محاولات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، مرددين شعارات من بينها ”تسقط صفقة القرن“، فيما كان لافتا مشاركة رجال دين مسيحيين في الوقفة.

وشمالا شهدت محافظات إربد والمفرق وجرش، مسيرات ووقفات احتجاجية أعلن فيها المشاركون بأنهم لا يقبلون سوى بكامل الأراضي الفلسطينية، وذلك ردا على الخريطة التي نشرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقال إنها تتضمن الأراضي الفلسطينية.

وطالب المشاركون في تلك الوقفات الحكومة الأردنية، بموقف قوي إزاء صفقة القرن، واتخاذ كافة الخطوات التي من شأنها إبطال الصفقة، وعلى رأس ذلك إلغاء معاهدة السلام ”وادي عربة“ وإلغاء اتفاقية استيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل.

في غضون ذلك، أكد عاهل الاردن الملك عبد الله الثاني الجمعة ”موقف المملكة الثابت“ من القضية الفلسطينية، ووقوفها إلى جانب الفلسطينيين حتى إقامة دولتهم المستقلة على حدود 4 حزيران/يونيو 1967 عاصمتها القدس الشرقية ووفق حل الدولتين.

ووفقا لبيان صادر عن الديوان الملكي، أكد الملك خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ”موقف الأردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية“.

وشدد الملك ”وقوفه إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين في نيل حقوقهم العادلة والمشروعة، وإقامة دولتهم المستقلة على خطوط 4 حزيران/يونيو من عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بسلام مع دول المنطقة كافة، وفقا لحل الدولتين“، لافتا إلى أن ”الأردن سيستمر بالسعي لتحقيق السلام الشامل والعادل، الذي ترضى عنه شعوب المنطقة، طبقا للشرعية الدولية“.