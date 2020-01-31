ملك الأردن للرئيس الفلسطيني: موقفنا ثابت

أكد عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني الجمعة ”موقف المملكة الثابت“ من القضية الفلسطينية، ووقوفها إلى جانب الفلسطينيين حتى إقامة دولتهم المستقلة على حدود 4 حزيران/يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ووفقا لبيان صادر عن الديوان الملكي، أكد الملك خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ”موقف الأردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية“.

وأشار البيان إلى أن الملك أكد ”وقوفه إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين في نيل حقوقهم العادلة والمشروعة، وإقامة دولتهم المستقلة على خطوط 4 حزيران/يونيو من عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بسلام مع دول المنطقة كافة، وفقا لحل الدولتين“.

وقال الملك إن ”الأردن سيستمر بالسعي لتحقيق السلام الشامل والعادل، الذي ترضى عنه شعوب المنطقة، طبقا للشرعية الدولية“.

وأضاف أنه ”سيمضي بالتنسيق الوثيق مع الأشقاء الفلسطينيين والعرب، والعمل مع المجتمع الدولي، للتعامل مع المرحلة المقبلة“.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء من واشنطن والى جانبه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو خطته لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي وسط رفض ومقاطعة من قبل الفلسطينيين.

وتمنح خطة ترامب السيادة الإسرائيلية على معظم مستوطنات الضفة الغربية وغور الأردن، مع الإشارة الى أن القدس ”عاصمة لا تقسم“ لإسرائيل.

وتدعم أيضا دولة فلسطينية مع عاصمة على مشارف القدس، لكن تقول إن على القيادة الفلسطينية ان تعترف بإسرائيل دولة لليهود وأن توافق على دولة منزوعة من السلاح.

وأكد الأردن الثلاثاء أن إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية وفق حل الدولتين وعلى خطوط الرابع من حزيران/يونيو 1967 ”سبيل وحيد للسلام“.