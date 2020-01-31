مبعوث أمريكا إلى سوريا يحذر من ”أزمة دولية وشيكة“ بعد فرار مئات الآلاف من إدلب

حذر المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري، من أزمة دولية وشيكة، بعد فرار 700 ألف شخص صوب الحدود مع تركيا، هربًا من الهجوم الذي تشنه القوات الحكومية السورية على المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة بشمال غرب البلاد خلال الأيام القليلة الماضية.

وأحرزت القوات الحكومية، تدعمها القوة الجوية الروسية، تقدما سريعا في إدلب الأسبوع الماضي مما أثار اضطرابا شديدا في المنطقة التي لجأ إليها ملايين السكان منذ اندلاع الصراع في سوريا قبل نحو تسع سنوات.

وقال جيفري في مؤتمر صحفي، إن الطائرات السورية والروسية نفذت 200 ضربة جوية في منطقة إدلب ”خاصة ضد المدنيين“ خلال الأيام الثلاثة الماضية، وإن العديد من نقاط المراقبة التركية ”أصبحت معزولة“ نتيجة تقدم القوات الحكومية.

وأضاف جيفري أن الهجوم ”دفع نحو 700 ألف شخص كانوا نازحين بالفعل للتحرك مجددا صوب حدود تركيا وهو ما سيثير عندئذ أزمة دولية“.

وتستضيف تركيا بالفعل أكثر من 3.5 مليون لاجئ سوري وتخشى أن يتدفق ملايين آخرون على أراضيها عبر الحدود قريبا.

وسيطرت القوات الحكومية السورية يوم الثلاثاء، على ثاني أكبر مدينة في محافظة إدلب وهي معرة النعمان في نقطة تحول مهمة لمسعى الرئيس بشار الأسد استعادة السيطرة على كل أراضي البلاد.

ومعرة النعمان مركز حضاري يقع على طريق دولي سريع يربط بين العاصمة دمشق وحلب ويعتبر حيويا للتجارة.

وقال لواء في الجيش السوري خلال جولة مع وسائل الإعلام في معرة النعمان يوم الخميس، إن الحملة التي يشنها الجيش حاليا تهدف لتأمين الطريق السريع بالكامل، مشيرا إلى أن ذلك الهدف قد يتحقق خلال 4 أو 5 أيام.

واستمر الدخان في التصاعد من بعض البنايات في المدينة يوم الخميس، بينما ملأت أنقاض واجهات منشآت أخرى الشوارع التي خلت تماما من المدنيين.

ونددت ألمانيا، الخميس، بالهجمات البرية والجوية التي يشنها النظام السوري على محافظة إدلب.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية، في بيان إن ”الحكومة الألمانية تدين بشدة الهجمات التي يشنها النظام السوري ضد المدنيين والبنية التحتية في إدلب، ونطالب ذلك النظام وشركاءه بضمان حماية المدنيين، والامتثال للقانون الدولي“.

وشدد البيان على ”ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية لمن يعيشون ظروفًا صعبة من المدنيين، لا سيما من نزحوا من أماكن إقامتهم“.

وتابعت الخارجية في بيانها: ”سننقل هذا الموضوع بشكل منتظم إلى مجلس الأمن الدولي، ونؤكد مجددًا أن النزاع في سوريا لا يمكن أن يحل إلا بشكل سياسي بموجب قرار مجلس الأمن رقمن 2254“.

وتم تبني قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 بالإجماع وذلك بتاريخ 18 ديسمبر/ كانون الأول 2015 والمتعلق بوقف إطلاق النار والتوصل إلى تسوية سياسية للوضع في سوريا.

وفي وقت سابق الخميس، قُتل 10 مدنيين، وأصيب 37 آخرون، جراء استهداف القوات الروسية مستشفى ومخبزا في منطقة أريحا بريف إدلب، شمالي سوريا.

وقال مركز رصد الطيران التابع للمعارضة السورية، إن مقاتلات روسية شنت غارات على نقاط عديدة في أريحا، من بينها مستشفى ومخبز.

وبحسب مصادر من الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، فإن الغارات أسفرت عن سقوط 10 قتلى، 4 منهم قتلوا في قصف المستشفى، بينما أُصيب 37 شخصا بجروح.

وألحق القصف أضرارا كبيرة بالمستشفى، الأمر الذي جعله خارج الخدمة، ما دفع فرق الدفاع المدني لإسعاف المصابين إلى مشافي أخرى في المناطق المجاورة.