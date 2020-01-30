خالد مشعل: الفلسطينيون سيفشلون خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط

قال خالد مشعل الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية ”حماس“، إن الفلسطينيين حول العالم يتوحدون لإحباط خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط.

وقال في مقر إقامته في العاصمة القطرية الدوحة، إن ”هذه الصفقة نحن نرفضها بالكامل ونحن واثقون أنها ستفشل، لن ننتظر فشلها، نحن سنفشلها“.

وتتصور خطة ترامب حلا قائما على دولتين تعيش بموجبه إسرائيل ودولة فلسطينية جنبا إلى جنب، لكن بشروط صارمة يرفضها الفلسطينيون.

وتمنح الخطة إسرائيل الكثير مما سعت إليه طويلا، بما في ذلك اعتراف الولايات المتحدة بمستوطناتها المقامة بالضفة الغربية وبالسيادة على غور الأردن وبأن القدس هي عاصمة إسرائيل غير القابلة للتقسيم.

وتقضي الخطة بأن تخضع دولة فلسطينية منزوعة السلاح وبحدود يعاد رسمها لسيطرة إسرائيلية على أمنها بينما تحصل هذه الدولة على مناطق في الصحراء مقابل أراض خصبة يستوطنها إسرائيليون.

وأكد مشعل أن الفلسطينيين يتواصلون فيما بينهم لحشد قواهم في مواجهة ما وصفها ترامب بأنها ”صفقة القرن“.

وأضاف قائلا: ”نحن بدأنا العمل ولسنا في مرحلة انتظار أو ترقب لأننا نعلم خطورة هذه الصفقة وبالتالي بدأنا العمل، بدأنا تحشيد قوانا والتواصل لتوحيد الصف الفلسطيني والتفاهم على استراتيجيتنا لمواجهة هذه الخطوة“.

وأكد مشعل على أن الموقف الفلسطيني الموحد قائم على رفض الخطة وأن الخطوات الإيجابية التي بدأت لتوحيد الصف الفلسطيني ”ستتسبب في إفشال الخطة“ مضيفا: ”نحن نملك أوراق قوة كبيرة على رأسها عدالة قضيتنا“.