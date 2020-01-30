السودان.. الآلاف يتظاهرون للمطالبة باستكمال هياكل السلطة الانتقالية (صور)

خرج آلاف المتظاهرين، يوم الخميس، في العاصمة الخرطوم، استجابة لدعوة تجمع المهنيين السودانيين بالمشاركة في موكب ”مليونية استكمال هياكل السلطة الانتقالية“.

وخرجت مظاهرات مماثلة في عطبرة شمال البلاد، وفي مدينة ود مدني حاضرة ولاية الجزيرة (وسط).

وتعد تظاهرات يوم الخميس، محاولة للضغط على حكومة عبد الله حمدوك بعد الإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير، لتكملة هياكل السلطة الانتقالية بموجب الوثيقة الدستورية الحاكمة للمرحلة الانتقالية، وإزالة تمكين النظام السابق.

وتأتي التظاهرات التي انقسم حولها الشارع السوداني، للمطالبة باستكمال هيكلة السلطة الانتقالية المتمثلة في تشكيل المجلس التشريعي، وتعيين ولاة مدنيين بولايات البلاد الـ 18، وتكوين المفوضيات الانتقالية.

وترفض الحركات المسلحة السودانية، تعيين الولاة وتشكيل المجلس التشريعي، إلى حين الوصول إلى سلام مع الحكومة الانتقالية.

وبحسب الوثيقة الدستورية- الحاكمة للمرحلة الانتقالية- والموقعة في 17 آب أغسطس الماضي، أن يُعلَن المجلس التشريعي في 17 تشرين الثاني نوفمبر الماضي، وفقا لنص الوثيقة.

لكن تفاهمات الحكومة والحركات المسلحة حالت دون تشكيل المجلس التشريعي وإرجائه إلى حين التوصل الى اتفاق سلام.

وتحوز قوى الحرية والتغيير – قائدة احتجاجات الثورة، على 67% من عضوية المجلس التشريعي، و33% للقوى الأخرى غير الموقعة على إعلان قوى الحرية والتغيير.

وبدأت بالسودان، في 21 آب أغسطس الماضي، فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات عامة، يتقاسم خلالها السلطة مدنيون وعسكريون.