العراق يعلن رسميا استئناف عمليات التحالف بقيادة أمريكا بسبب ”نشاط“ داعش

أعلنت السلطات العراقية، اليوم الخميس، عن عودة العمليات المشتركة مع التحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية؛ بسبب وجود نشاطات لتنظيم داعش.

وقال مكتب القائد العام للقوات المسلحة العراقية، في بيان صحفي، إنه ”بالنظر لاستمرار نشاط داعش في مناطق عديدة من العراق، ولغرض استغلال ما تبقى من وقت للتحالف الدولي قبل تنظيم العلاقة الجديدة معه، تقرر القيام بالأعمال المشتركة“.

وأضاف البيان: ”عمل التحالف الدولي، سيكون من خلال تسهيلات لقواتنا في مجال الإسناد الجوي وحسب حاجة قواتنا التي تحددها قيادات العمليات المعنية لحين الاتفاق على شكل التعاون القادم، بما يحقق سيادة العراق على أرضه وأجوائه“.

وحذرت جهات عراقية، في وقت سابق، من عودة تنظيم داعش لاحتلال أجزاء من البلاد؛ بسبب إيقاف التحالف الدولي، بقيادة واشنطن، دعمه لبغداد، بعد قرار برلماني بشأن إنهاء الوجود العسكري الأجنبي؛ إثر مقتل قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، في غارة أمريكية قرب مطار بغداد.