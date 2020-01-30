الجيش السوري يسيطر على 6 قرى في إدلب‎

سيطرت قوات الجيش السوري، مدعومة بالميليشيات الإيرانية والطائرات الروسية، الخميس، على 6 قرى جنوب شرق محافظة إدلب شمال غربي البلاد.

وتشهد منطقتا الريف الجنوبي الشرقي لإدلب، والريف الغربي الجنوبي لحلب، والمشمولتان باتفاق خفض التصعيد في إدلب، اشتباكات عنيفة بين قوات المعارضة السورية، وقوات الأسد، بحسب مصادر محلية.

وبعد سيطرتها مؤخرا على معرة النعمان، تواصل قوات الأسد التقدم باتجاه مدينة سراقب، حيث سيطرت على 6 قرى هي خان السبل، ولوف، وقمحانة، وتل دبس، وجرادة، وبلدة معر دبسة، وبهذا باتت القوات السورية على قرابة 10 كم فقط من سراقب.

وتمكنت قوات المعارضة من استعادة منطقة ”جمعية الصحفيين“ غربي حلب، صباح الخميس، بعدما كانت قد فقدت السيطرة على 4 نقاط في منطقة الراشدين، أمس الأربعاء.

وفي أيار/مايو 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها إلى اتفاق ”منطقة خفض التصعيد“ في إدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.